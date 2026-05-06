Sheinbaum presenta programa “Volver a Crecer” para acabar con deudas con la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero

Sheinbaum presenta programa “Volver a Crecer” para acabar con deudas con la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero

mayo 6, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX,- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una nueva medida de alivio financiero dirigida a productores del campo: una reducción significativa en las deudas acumuladas con la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, tras detectar cobros irregulares y créditos impagables que afectaban a miles de personas.

Durante su conferencia matutina, la mandataria adelantó que este programa beneficiará a “muchas mexicanas y mexicanos” que arrastraban adeudos con dicha institución, luego de que en sus giras por el país recogiera múltiples quejas sobre cobros realizados incluso por empresas externas.

El rediseño del esquema fue encabezado por la subsecretaria de Hacienda, María del Carmen Bonilla Rodríguez, en coordinación con la titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), Mónica Fernández Balboa, y el secretario particular de la Presidencia, Carlos Augusto Morales.

Sheinbaum destacó que Bonilla ha sido pieza clave en la estrategia financiera del gobierno, particularmente en la reducción de la deuda de Pemex, y ahora en la revisión de los adeudos del sector rural.

“Es una de las arquitectas de que haya disminuido la deuda en Pemex y ahora nos está ayudando mucho en varios temas”, subrayó.

La presidenta explicó que, tras una revisión interna, se identificó que una parte importante de estos créditos eran prácticamente impagables, una situación similar a la detectada previamente en organismos como el Infonavit y el Fovissste, donde también se implementaron esquemas de reestructuración.

“Hoy tenemos la gran noticia de que muchas de esas deudas ya se pagaron (…) y van a disminuir de manera muy importante”, afirmó.

El anuncio forma parte de una estrategia más amplia del gobierno federal para sanear carteras crediticias heredadas, aliviar la carga financiera de sectores vulnerables y frenar prácticas de cobranza consideradas abusivas.

La directora del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), Mónica Fernández Balboa, detalló que el eje central del programa está enfocado en apoyar a mujeres productoras, sector donde se identificaron 13 mil 404 deudoras, muchas de ellas afectadas por esquemas en los que fueron utilizadas como prestanombres.

Para este grupo, el gobierno aplicará dos mecanismos: la cancelación total de la deuda para 11 mil 761 mujeres con créditos menores a 45 mil UDIs (aproximadamente 397 mil pesos), y un esquema de descuento del 30 por ciento con reestructuración del 70 por ciento restante para aquellas con adeudos superiores, de hasta 10 millones de pesos. Con ello, se busca atender prácticamente al total de mujeres acreditadas.

El programa también contempla a pequeños productores, con un universo de más de 46 mil beneficiarios. De ellos, 29 mil 299 tendrán cancelación total de adeudos menores a 28 mil UDIs (alrededor de 247 mil pesos), mientras que 17 mil 268 accederán a descuentos y reestructuración bajo el mismo esquema aplicado a las mujeres.

Fernández Balboa destacó que, además de la condonación o reestructura, el programa incluye beneficios como la entrega de cartas de finiquito, la cancelación de procesos judiciales, la liberación de garantías y la actualización en el buró de crédito, lo que permitirá a los beneficiarios acceder nuevamente a financiamiento.

Asimismo, subrayó que muchos de los deudores enfrentaban litigios prolongados y prácticas de intimidación por parte de despachos externos, situación que será resuelta con la cancelación de adeudos y el desistimiento legal correspondiente.

El programa será publicado en el Diario Oficial de la Federación y operará mediante centros de atención donde los beneficiarios podrán realizar el trámite de manera directa, gratuita y sin intermediarios, presentando identificación oficial, CURP y datos del crédito.

Con esta estrategia, el gobierno federal estima atender al 99.9 por ciento de los deudores de la Financiera Nacional, buscando no solo aliviar su carga financiera, sino reactivar su capacidad productiva y contribuir al desarrollo económico de sus comunidades.