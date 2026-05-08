Aún es propuesta el terminar el ciclo escolar el 5 de junio: Sheinbaum

Aún es propuesta el terminar el ciclo escolar el 5 de junio: Sheinbaum

mayo 8, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum puso un freno a la posibilidad de reducir el calendario escolar por el Mundial de Futbol 2026 y dejó claro que, aunque existe una propuesta para adelantar vacaciones, aún no hay una decisión definitiva porque debe garantizarse que las y los estudiantes no pierdan días de clase.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la iniciativa no surgió directamente de la Secretaría de Educación Pública, sino de los propios secretarios estatales de Educación y de organizaciones magisteriales, quienes plantearon ajustar el calendario ante el impacto logístico y social que tendrá la Copa del Mundo en México.

“Es una propuesta la que hizo Mario ayer, que viene de los propios estados de la República, no es que sea una decisión de Mario”, aclaró Sheinbaum.

El tema cobró fuerza luego de que el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo adelantó que se analizaba modificar el cierre del ciclo escolar 2025-2026, en parte por el Mundial y también por las altas temperaturas que afectan a diversas entidades del país.

El mensaje de la presidenta revela un intento del gobierno federal por equilibrar dos presiones: por un lado, el entusiasmo social y operativo que generará el Mundial 2026, y por otro, el rezago educativo que aún arrastran millones de estudiantes tras la pandemia de COVID-19.

La propia pregunta lanzada en la mañanera puso sobre la mesa esa preocupación: el impacto académico derivado del confinamiento y la interrupción escolar que dejó la emergencia sanitaria.

Frente a ello, Sheinbaum enfatizó que cualquier modificación deberá cuidar el aprendizaje de niñas y niños.

“Es importante que los niños también no pierdan clases”, subrayó.

La propia pregunta lanzada en la mañanera puso sobre la mesa esa preocupación: el impacto académico derivado del confinamiento y la interrupción escolar que dejó la emergencia sanitaria.

Frente a ello, Sheinbaum enfatizó que cualquier modificación deberá cuidar el aprendizaje de niñas y niños.

“Es importante que los niños también no pierdan clases”, subrayó.