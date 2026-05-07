Sheinbaum anuncia inversión histórica para gasoductos

mayo 7, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una inversión histórica superior a 140 mil millones de pesos para ampliar, modernizar y rehabilitar la infraestructura nacional de gasoductos, en una estrategia que busca garantizar el suministro de gas natural para las nuevas plantas eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los polos industriales del Plan México y el crecimiento económico del país.

El anuncio fue presentado durante la conferencia matutina por la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, quien sostuvo que la red nacional de gasoductos enfrenta retos derivados de décadas de rezago y de la antigüedad de buena parte de la infraestructura heredada de Pemex.

El ángulo central del anuncio es que el gobierno federal apuesta al gas natural como combustible estratégico para sostener la expansión eléctrica e industrial del sexenio, pese al discurso de transición energética.

La administración reconoce que la economía mexicana y el sistema eléctrico dependen crecientemente del gas importado desde Estados Unidos, especialmente de Texas, y por ello busca reforzar el sistema de transporte y distribución para evitar riesgos de desabasto.

“Estas inversiones son fundamentales porque de ahí proviene el gas que se requiere para la operación de las nuevas centrales eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad”, afirmó la funcionaria.

Actualmente, México cuenta con una red de 21 mil 149 kilómetros de gasoductos. De esa infraestructura, el 48 por ciento es administrado por el Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), el 36 por ciento corresponde a la CFE y el 16 por ciento restante pertenece a Pemex y empresas privadas.

La secretaria explicó que la red está conectada a 24 puntos de internación de gas natural ubicados en la frontera norte, aunque seis de ellos concentran el 69 por ciento del flujo de importación.

Entre los más importantes mencionó Los Algodones, Camargo, Matamoros, Ojinaga y San Isidro.

El combustible proviene principalmente de Texas y California, lo que confirma la fuerte dependencia energética de México respecto al mercado estadounidense.

La inversión anunciada contempla más de 53 mil millones de pesos para proyectos de la CFE y más de 87 mil millones de pesos para obras del Senagas.

Por parte de la CFE, la directora general Emilia Calleja Alor, informó que el plan incluye nuevos gasoductos y centrales eléctricas de ciclo combinado que permitirán incrementar la capacidad de generación.

Detalló que ya entró en operación comercial la Central Ciclo Combinado Manzanillo III y que durante mayo comenzarán operaciones otras dos plantas: Mérida IV —que será nombrada “Elvia Carrillo Puerto”— y González Ortega.

Además, indicó que están en construcción nuevas centrales en Durango, Yucatán, Veracruz y Sonora, mientras que en esta administración se desarrollarán otras seis plantas en Hidalgo, Guanajuato, Tamaulipas, Sinaloa, Baja California Sur y Jalisco.

En conjunto, las siete centrales próximas a entrar en funcionamiento aportarán cuatro mil 500 megawatts adicionales al sistema eléctrico nacional, mientras que las seis nuevas centrales agregarán otros tres mil 300 megawatts.

La funcionaria subrayó que estas obras buscan aumentar la confiabilidad del sistema eléctrico, acompañar el crecimiento industrial y generar empleos.

Según estimaciones oficiales, la construcción de las nuevas centrales implicará alrededor de 18 mil 400 empleos directos e indirectos.

Dentro de los proyectos estratégicos de gasoductos, la CFE destacó la ruta Guaymas–El Oro, con una inversión de 241 millones de dólares y capacidad de transportar 510 millones de pies cúbicos diarios de gas natural.

También resaltó el proyecto Centauro del Norte, que conectará Sonora con Baja California mediante dos tramos y requerirá una inversión de mil 431 millones de dólares.

En el sureste, uno de los proyectos prioritarios será el gasoducto Coxtal II, que atravesará Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. La obra tendrá una inversión de dos mil 90 millones de dólares y busca reforzar el suministro energético de la Península de Yucatán, una de las regiones con mayores problemas de abasto eléctrico en años recientes.

Asimismo, la CFE proyecta nuevos ramales en Veracruz, Tabasco, Hidalgo y Querétaro para fortalecer el suministro de gas hacia el centro y sur del país.

Por su parte, el director del Cenagas, Cuitláhuac García Jiménez, informó que el organismo desarrollará tres nuevos gasoductos y 41 proyectos de modernización y rehabilitación de infraestructura.

Entre las obras destacó el gasoducto Coatzacoalcos II, que abastecerá al Polo de Bienestar del Corredor Interoceánico y a complejos petroquímicos de Pemex, así como el proyecto Naco-Hermosillo, vinculado al corredor energético de Sonora.

También señaló que el Libramiento Reynosa permitirá incrementar el flujo de gas hacia el centro y sur del país.

El funcionario remarcó que 60 por ciento de la electricidad consumida en México se genera con gas natural, por lo que calificó como “prioritaria” la expansión de esta infraestructura.