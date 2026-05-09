Capacitación, para que ayuntamientos respondan a las demandas del pueblo

mayo 8, 2026

Orizaba, Ver., 08 de mayo de 2026.- Como parte del ciclo de trabajo denominado Veracruz y la fiscalización: capacitación para la gestión responsable 2026, implementada por la Secretaría de Fiscalización del Congreso en coordinación con el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (Trijaev), el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Esteban Bautista Hernández, subrayó que el Congreso proporciona a los ayuntamientos las herramientas para una adecuada rendición de cuentas de los recursos, con la finalidad de contar con administraciones que estén a la altura de las circunstancias y que respondan a los intereses del pueblo.

Desde la ciudad de Orizaba, sede de esta capacitación que reunió a servidores públicos de 27 ayuntamientos, el legislador Bautista Hernández externó que la gente de las comunidades y localidades buscan gobiernos que escuchen sus demandas y que en ese proceso el Congreso del Estado siempre será aliado de los ayuntamientos para coadyuvar a que las cosas se hagan de la mejor manera. “Tenemos las puertas abiertas y siempre pueden acudir ante cualquier duda que tengan”, aseguró.

Con la presencia del presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia, diputado Miguel Guillermo Pintos Guillén, de la representante del Distrito XX de Orizaba, diputada Nallely Mendoza Camarillo, y del presidente municipal de Orizaba, Hugo Chahín Kuri, así como la presidenta del Trijaev, magistrada Leticia Aguilar Jiménez, el diputado Esteban Bautista recordó que el servicio público requiere personas que pongan al pueblo como eje de su toma de decisiones, dejando de lado los intereses personales o de grupo.

Por otra parte, recalcó a las autoridades municipales que a la llegada de la LXVII Legislatura del Estado se implementó un Código de Ética que guía el actuar de las y los funcionarios, por lo que la transparencia, la rendición de cuentas y el apego a la legalidad son elementales y se aplican en beneficio del pueblo de Veracruz. “No se dejen llevar por despachos o gente que dice ser intermediarios. Aquí seguimos el ejemplo de la gobernadora Rocío Nahle de hacer las cosas con apego a la ley”, les exhortó.

A su vez, el legislador Miguel Guillermo Pintos Guillén afirmó que la capacitación es fundamental para cada uno de los elementos que integran los ayuntamientos y que con orden y disciplina puede hacerse un buen trabajo y también les instó “a que siempre busquen asesoría en lo que tengan duda. Es válido no saber todo, pero también es válido acercarse con quien tiene la experiencia de lo que ustedes aún no han vivido”.

De igual forma, consideró de gran importancia que las y los servidores públicos respondan a la confianza que les depositó la gente con vocación de servicio. “Ustedes dan el ejemplo a las nuevas generaciones para proyectar un mejor municipio y así tengan también la oportunidad de tener y disfrutar con calidad la ciudad que los vio nacer”.

Posteriormente, inició la capacitación con el tema Control Interno Municipal, a cargo del titular de la Secretaría de Fiscalización del Congreso, Aurelio Rivera Galindo. Acto seguido, la magistrada Leticia Aguilar Jiménez impartió la plática Responsabilidad del servidor público y sanciones.

Asistieron a esta jornada las diputadas Tania María Cruz Mejía, Roxana Barragán Hernández y Dulce María Hernández Tepole y el diputado Juan Tress Zilli, así como servidores públicos municipales y estatales. La próxima capacitación será el 19 de mayo en la ciudad de Papantla.