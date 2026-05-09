Calor, lluvias fuertes y posible granizo en Veracruz

mayo 9, 2026

Para este día, prevalecerá el ambiente caluroso a extremadamente caluroso sobre gran parte de la República Mexicana, manteniéndose la onda de calor en Durango (oeste), Sinaloa (norte, centro y sur), Zacatecas (sur), Aguascalientes (oeste), San Luis Potosí (sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste y suroeste), Colima (este), Michoacán (norte, centro, sur y suroeste), Guanajuato (sur), Querétaro (centro), Hidalgo (norte), Estado de México (centro y suroeste), Morelos, Puebla (suroeste), Guerrero, Oaxaca, Chiapas (centro y oeste), Veracruz (centro y sur), Tabasco (sur y este), Campeche (norte) y Yucatán (oeste); iniciando en Sonora (sureste y este), Chihuahua (suroeste) y Baja California Sur (sur), y finalizando en la Ciudad de México. Por otro lado, canales de baja presión sobre el noreste, oriente, centro y sureste del país, en interacción con el ingreso de humedad del golfo de México, originarán chubascos y lluvias fuertes, en las regiones mencionadas; pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Veracruz, Oaxaca y Chiapas. A su vez, el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, ocasionará lluvias aisladas en el occidente y sur del país. Por otra parte, una línea seca sobre el norte de México, una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical, ocasionarán rachas fuertes de viento y lluvias aisladas en la Mesa del Norte. Finalmente, el ingreso de humedad del mar Caribe, originará lluvias aisladas en la península de Yucatán.

El Servicio Meteorológico Nacional monitorea la onda de calor sobre gran parte de la República Mexicana, así como la aproximación de un nuevo sistema frontal al norte del país, durante el día domingo.

Para mayor información, consultar en:

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-extendido-a-96-horas

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para hoy 09 de mayo de 2026:



Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (centro), Oaxaca (norte y centro) y Chiapas (norte, centro y sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (este y sureste) y Tabasco (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Durango, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 09 de mayo de 2026:



Temperaturas máximas mayores a 45 °C: Sonora (sur y este), Sinaloa (norte) y Guerrero (noroeste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Michoacán (centro), Oaxaca (norte y centro), Chiapas (oeste), Morelos, Veracruz (sur), Tabasco (este y sur), Campeche (norte y oeste) y Yucatán (oeste y suroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Coahuila (suroeste), Tamaulipas (centro y sur), Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato (noreste), San Luis Potosí (sur), Querétaro (norte y centro), Estado de México (suroeste), Hidalgo (norte y noroeste), Puebla (suroeste) y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nuevo León y Aguascalientes.





Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 09 de mayo de 2026:



Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Sonora y Estado de México.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 09 de mayo de 2026:



Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y posibles tolvaneras: Chihuahua, Durango y Zacatecas; y de componente sur: Veracruz (sur), istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y con posibles tolvaneras: Baja California, Baja California Sur y Sonora.



Mar de fondo de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California y costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.



Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Quintana Roo.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Cielo parcialmente nublado y ambiente templado al amanecer; frío en zonas altas del Estado de México. Hacia la tarde, ambiente cálido y cielo medio nublado a nublado con probabilidad de intervalos de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México, con posibles descargas eléctricas y caída de granizo. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 27 a 29 °C, finalizando para este día la onda de calor en la Ciudad de México. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 23 a 25 °C, prevaleciendo la onda de calor en el suroeste. Viento de componente este de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Península de Baja California: Cielo parcialmente nublado durante el día, y sin lluvia en Baja California y Baja California Sur. Por la mañana, ambiente fresco a templado; durante la tarde ambiente caluroso a muy caluroso en la región; iniciando la onda de calor en Baja California Sur (sur). Viento del oeste y noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h y posibles tolvaneras en Baja California y Baja California Sur. Se prevé mar de fondo de 1.5 a 2.5 metros de altura en costa occidental de la península de Baja California.

Pacífico Norte: Cielo parcialmente nublado durante el día, sin lluvia en Sonora y Sinaloa. Por la mañana, ambiente fresco a templado; durante la tarde ambiente caluroso a muy caluroso en la región, prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa (norte, centro y sur), e iniciando en Sonora (sureste y este). Viento del oeste y suroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Sinaloa y con posibles tolvaneras en Sonora.

Pacífico Centro: Cielo medio nublado a nublado con lluvias aisladas en Jalisco y Michoacán. Cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Nayarit y Colima. Por la mañana, ambiente templado, durante la tarde ambiente caluroso a muy caluroso en la región; prevaleciendo la onda de calor en Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste y suroeste), Colima (este) y Michoacán (norte, centro, sur y suroeste). Viento del oeste y suroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Jalisco, Nayarit, Michoacán y Colima. Se prevé mar de fondo de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Pacífico Sur: Durante el día, se prevé cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Oaxaca (norte y centro) y Chiapas (norte, centro y sur), las cuales podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves; así como lluvias aisladas en Guerrero. Por la mañana ambiente fresco a templado; durante la tarde ambiente caluroso a muy caluroso en la región; prevaleciendo la onda de calor en Guerrero, Oaxaca y Chiapas (centro y oeste). Viento de componente sur de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) y rachas de 30 a 50 km/h en Guerrero. Se prevé mar de fondo de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Veracruz (centro) y lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas (sur) y Tabasco (sur), las cuales podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves. Por la mañana ambiente fresco a templado en la región. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso; prevaleciendo la onda de calor en Veracruz (centro y sur) y Tabasco (sur y este). Viento de componente sur de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Veracruz (sur), rachas de viento de 30 a 50 km/h en Tamaulipas y rachas de hasta 40 km/h en Tabasco.

Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias aisladas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Por la mañana, ambiente templado; durante la tarde ambiente caluroso a muy caluroso en la región, prevaleciendo la onda de calor en Campeche (norte) y Yucatán (oeste). Viento del este y sureste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Se prevé oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costa de Quintana Roo.

Mesa del Norte: Cielo medio nublado a nublado durante el día, lluvias puntuales fuertes y posibles descargas eléctricas en San Luis Potosí (este), lluvias con chubascos en Nuevo León, así como lluvias aisladas en Durango, Coahuila y Zacatecas; cielo parcialmente nublado y sin lluvia en el resto de la región. Por la mañana, ambiente fresco a templado, siendo frío en sierras de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en la región, prevaleciendo la onda de calor en Durango (oeste), Zacatecas (sur), Aguascalientes (oeste) y San Luis Potosí (sur). Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y posibles tolvaneras en Chihuahua, Durango y Zacatecas, así como rachas de 30 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes y San Luis Potosí.

Mesa Central: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Puebla (este y sureste), las cuales podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves; chubascos con posibles descargas eléctricas en Guanajuato, Morelos y Tlaxcala. Por la mañana, ambiente fresco en la región y con bancos de niebla zonas altas de Hidalgo y Puebla. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en la región, prevaleciendo onda de calor en Guanajuato (sur), Querétaro (centro), Hidalgo (norte), Morelos y Puebla (suroeste). Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la región.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Unión Juárez, Chis., 72.9; Villa del carbón, Edo. Méx., 28.0; Gustavo A. Madero, CDMX, 17.0; Tepetitlán, Hgo., 14.0 y Montemorelos, N.L., 13.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Mérida, Yuc., 41.0; Ejido Nuevo León, B.C., 40.4; Torreón, Coah., 40.0; Salina Cruz, Oax., 39.7; Hermosillo, Son., 39.0; Arriaga, Chis.,38.7; Villahermosa, Tab., 38.3; Culiacán, Sin., Rioverde, S.L.P., 37.7 y Tacubaya, CDMX, 29.2.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Toluca, Edo. Méx., 10.1; Nuevo Casas Grandes, Chih., Durango, Dgo., 12.4; Tlaxcala, Tlax., 12.7; Pachuca, Hgo., 13.0; Culiacán, Sin.,14.4; Puebla, Pue., 14.6; Zacatecas, Zac.,14.9 y Tacubaya, CDMX, 16.0.