Marcelo Santos, nuevo director general de Afore Banamex

mayo 8, 2026

Grupo Financiero Banamex anunció el nombramiento de Marcelo Santos como nuevo director general de Afore Banamex, cargo que fue ratificado por el consejo de administración de la institución financiera.

En un comunicado, la institución financiera destacó que el nuevo directivo encabezará la estrategia de Afore Banamex con el objetivo de fortalecer la posición de la administradora e incrementar su participación de mercado dentro del sistema de ahorro para el retiro.

Señaló que en los últimos años se ha impulsado una estrategia de integración entre Afore Banamex, Seguros y Pensiones Banamex y el Banco Nacional de México, con el objetivo de generar sinergias entre las distintas líneas de negocio enfocadas en individuos y familias.

⇒ De acuerdo con la institución, la llegada de Marcelo Santos permitirá reforzar esa estrategia y ampliar la oferta de productos relacionados con ahorro de largo plazo y retiro.

La institución informó que Marcelo Santos cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector financiero, trayectoria desarrollada principalmente dentro de Citi y Banamex, donde ha ocupado distintos cargos directivos relacionados con finanzas, estrategia y operación regional.

Antes de asumir la dirección de Afore Banamex, Marcelo Santos se desempeñó como director corporativo de Finanzas de Banamex, posición desde la cual participó en la gestión de temas financieros y de mercado, además de colaborar en diversos comités y órganos de gobierno de la administradora de fondos para el retiro.

⇒ Entre sus responsabilidades recientes estuvo la preparación y avance de la estrategia relacionada con la próxima Oferta Pública Inicial (OPI) de Banamex, proceso derivado de la separación del negocio de banca de consumo de Citi en México.

Marcelo Santos tomó un papel fundamental en el diseño financiero y operativo para la división de los activos de Citi y Banamex, asegurando que ambas entidades pudieran operar de forma independiente tras la escisión.