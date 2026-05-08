Sheinbaum rechaza que consulados de México interfieran en vida política de EU

mayo 8, 2026

Desconove versión de investigación de EU a sedes mexicanas

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las versiones que acusan a los consulados mexicanos en Estados Unidos de intervenir políticamente en ese país y aseguró que su labor se limita a la protección y asistencia de los connacionales, así como al fortalecimiento de la relación bilateral.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria calificó como “completamente falso” que las representaciones diplomáticas mexicanas estén realizando actividades políticas contra el gobierno estadounidense.

“Lo que hacen los consulados, que es su papel, igual que el consulado de Estados Unidos en México o de otros países, es proteger a sus ciudadanos”, afirmó.

Sheinbaum explicó que los consulados brindan apoyo cotidiano a millones de mexicanos que viven en territorio estadounidense, principalmente mediante trámites oficiales como actas de nacimiento, doble nacionalidad, documentación y orientación para quienes regresan al país.

Además, sostuvo que las sedes diplomáticas también tienen la obligación de asistir a los mexicanos que enfrenten situaciones legales o migratorias, incluidas redadas o detenciones.

“Cuando hay un asunto de una redada o alguna situación que vive algún mexicano, tienen la obligación de darles protección, de darles un abogado, de apoyarles”, enfatizó.

La presidenta insistió en que México respeta plenamente la soberanía y la autodeterminación de Estados Unidos, principio que —dijo— también exige para otras naciones.

“Nosotros no tenemos por qué influir en la política de los Estados Unidos desde México”, declaró.

Sobre la información difundida por CBS News respecto a una supuesta revisión de los consulados mexicanos en Estados Unidos por parte del gobierno estadounidense, Sheinbaum aseguró que hasta el momento su administración no ha recibido ninguna notificación oficial.

“No tengo ninguna información y no tendría por qué ser, porque son muy respetuosos de la política en los Estados Unidos”, señaló.

La mandataria añadió que la Secretaría de Relaciones Exteriores podrá informar más adelante sobre los reportes relacionados con visitas y reuniones de personal consular en centros de detención migratoria.