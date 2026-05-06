Sheinbaum pide terna y elegir por Consulta a nuevo director del IPN

Sheinbaum pide terna y elegir por Consulta a nuevo director del IPN

mayo 6, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum planteó abrir un proceso inédito para la designación de la próxima dirección el próximo diciembre del Instituto Politécnico Nacional, al proponer una consulta entre la comunidad politécnica que permita integrar una terna de candidatos.

Durante un mensaje, la mandataria adelantó que su gobierno impulsará un mecanismo de participación directa para que estudiantes, docentes y trabajadores del IPN opinen sobre quién debe encabezar la institución. “Vamos a hacer una consulta en el Poli (…) para que la comunidad elija a tres, a una terna”, expresó.

El planteamiento representa un giro respecto al modelo tradicional de designación, en el que la dirección general del Politécnico es nombrada directamente por el Ejecutivo federal.

Con esta propuesta, Sheinbaum busca introducir un componente democrático en una de las casas de estudio más importantes del país.

La presidenta explicó que, tras la consulta, se conformaría una comisión —en coordinación con la Secretaría de Ciencia— que evaluaría los perfiles seleccionados para definir al próximo titular.

“De ahí nombro una comisión (…) para que elijan al mejor perfil”, detalló.

Sheinbaum vinculó esta iniciativa con su propia trayectoria como universitaria, al recordar que durante años impulsó procesos similares en la Universidad Nacional Autónoma de México.

“Toda mi vida luché en la UNAM para que eso fuera así”, afirmó.

Además, instruyó públicamente a su equipo —en particular al titular de la Secretaría de Educación— a presentar una propuesta formal que establezca las bases de este nuevo mecanismo de elección. “Vamos a democratizar la elección del director o directora del Politécnico Nacional”, reiteró.