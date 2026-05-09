Marina participa en operativo interinstitucional para la procuración de seguridad, en San Andrés Tuxtla, Veracruz

mayo 9, 2026

San Andrés, Tuxtla, Ver.– La Secretaría de Marina – Armada de México, por conducto de la Primera Región Naval, informa que personal naval participó en un operativo interinstitucional efectuado en el municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

La acción se llevó a cabo durante el cumplimiento de una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia El Jardín, donde fueron detenidas ocho personas, una persona de sexo masculino, identificado como presunto jefe de plaza de un presunto grupo delictivo que opera en la región, así como siete presuntos integrantes más considerados objetivos prioritarios de segundo nivel.

Durante el operativo fueron aseguradas 131 dosis de presuntas drogas, cuatro pipas y una báscula gramera, además del inmueble intervenido.

Las personas detenidas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar su situación jurídica conforme a derecho.

Estas acciones forman parte de las operaciones coordinadas que realizan las instituciones de seguridad y procuración de justicia para inhibir las actividades de presuntos grupos delictivos y fortalecer el Estado de derecho en la entidad.

Con estas acciones, la Secretaría de Marina reafirma su compromiso de coadyuvar con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para contribuir al mantenimiento de la seguridad y la paz en beneficio de la población mexicana.