Los chinantecos también son veracruzanos: Rocío Nahle arranca obras carreteras en Tierra Blanca

mayo 8, 2026

>También inicia la rehabilitación integral de 19.44 km en Joachín – Mata Redonda.

>Anuncia la adquisición de trenes de pavimentación para ejecutar obra con mayor rapidez y cobertura.

Tierra Blanca, Ver., viernes 08 de mayo de 2026.- En los próximos meses, las comunidades de Nuevo Villa de Ojitlán, Los Naranjos, Joachín, Paso de la Palma, El Pantano, Los Mangos y Mata Redonda, municipio de Tierra Blanca, contarán con mejores vías de comunicación que impulsarán su desarrollo social y productivo.

La gobernadora Rocío Nahle García, junto con el alcalde Eduardo González Fernández, dio el banderazo de inicio a la pavimentación de 5 kilómetros del tramo Poblado Cinco (Nuevo Villa de Ojitlán) – Los Naranjos, conocido como Tierra Blanca – Chinantecos, un hecho histórico que dignifica a los pueblos originarios de la región.

Durante su mensaje, afirmó que los chinantecos también son veracruzanos y expresó orgullo por su comunidad, al reconocer su identidad, sus derechos y su aportación a la Cuenca del Papaloapan, una de las zonas productivas más importantes del estado.

Asimismo, comprometió una segunda etapa para construir tres kilómetros adicionales y completar la conexión hacia la cabecera municipal.

Posteriormente, inició los trabajos de mantenimiento y reconstrucción del tramo Joachín – Mata Redonda, de 19.44 kilómetros, en respuesta a una solicitud directa de la comunidad y a un compromiso asumido desde campaña.

Recordó el respaldo de la región al proyecto de transformación desde 2018 y en 2024, y subrayó que hoy se atiende una demanda prioritaria: rehabilitar integralmente la carretera, “nos pidieron mejorar su camino y vamos a cumplir”.

Como parte de esta estrategia, anunció la adquisición de al menos cinco trenes de pavimentación, que se distribuirán por regiones para atender de forma directa a las más de 22 mil comunidades y acelerar la ejecución de obra pública.

Por su parte, el presidente municipal destacó que la Cuarta Transformación cumple sus compromisos y mantiene cercanía con la gente, con obras que mejoran la calidad de vida.

Durante la jornada, la Gobernadora atendió de manera directa las peticiones ciudadanas y reiteró su compromiso de supervisar los avances y trabajar de la mano con las comunidades.

Acompañaron este acto la senadora de la República, Raquel Bonilla Herrera; la diputada federal Margarita Corro Mendoza; el diputado local Felipe Pineda Barradas; y el secretario de Infraestructura y Obras Públicas del Estado, ingeniero Leonardo Cornejo Serrano.