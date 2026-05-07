Sheinbaum recibe a BTS en Palacio Nacional previo a conciertos en México

mayo 6, 2026

Redacción.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió este miércoles a los integrantes de BTS en Palacio Nacional, previo a los conciertos que ofrecerá la agrupación en la Ciudad de México.

De acuerdo con reportes difundidos este 6 de mayo, los integrantes del grupo realizaron un saludo desde el balcón de Palacio Nacional hacia miles de seguidores reunidos en el Zócalo capitalino, como parte de las actividades de bienvenida organizadas durante su visita al país.

La presencia de la agrupación surcoreana provocó una gran movilización de fans en el Centro Histórico, donde desde temprana hora comenzaron a concentrarse personas para intentar ver a los artistas.

BTS tiene programadas presentaciones los días 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, luego de agotar rápidamente las entradas para sus conciertos.