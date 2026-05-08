“Se van a quedar con las ganas de ver conflicto con EU por tema Rocha Moya”: Sheinbaum

“Se van a quedar con las ganas de ver conflicto con EU por tema Rocha Moya”: Sheinbaum

mayo 8, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que existe una campaña de la oposición y de “comentócratas” para provocar un enfrentamiento entre México y Estados Unidos, a raíz de las acusaciones provenientes de una oficina del Departamento de Justicia estadounidense contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas.

Durante su conferencia matutina, la primera mandataria de la nación dejó claro que su gobierno mantendrá una relación cordial con la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, pero sin aceptar injerencias ni acusaciones sin pruebas.

El ángulo central de la declaración presidencial fue la defensa de la soberanía mexicana frente a presiones políticas externas y, al mismo tiempo, el mensaje de que la relación bilateral con Washington no está rota pese a las tensiones recientes derivadas de investigaciones judiciales y temas de seguridad.

Sheinbaum Pardo también recordó que México recibió, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, una solicitud de detención urgente con fines de extradición contra 10 ciudadanos mexicanos enviada por una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Sin embargo, explicó que el gobierno mexicano respondió que las pruebas presentadas eran insuficientes.

“Se necesitaban más pruebas, que con lo que se había presentado no era suficiente para esta detención urgente”, sostuvo.

La presidenta insistió en que el asunto debe mantenerse en el terreno judicial y no convertirse en un instrumento político o electoral en Estados Unidos.

“Si es un asunto judicial, que se cumpla con la ley; si es un asunto político, es otra cosa. No queremos injerencia”, afirmó.

En ese contexto, Sheinbaum acusó a sectores de oposición mexicanos de intentar deteriorar la relación bilateral mediante declaraciones en medios estadounidenses y campañas mediáticas.

“Todo para qué, para buscar un enfrentamiento entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos”, señaló.

Incluso criticó a dirigentes opositores y analistas que —dijo— viajan a Estados Unidos “a hablar mal de México”, particularmente en medios conservadores como Fox News.

“¿Qué buscan? Pues una confrontación”, expresó.

La mandataria sostuvo que, pese a las diferencias, su administración seguirá privilegiando el diálogo con Washington, especialmente por la relevancia de la comunidad mexicana en Estados Unidos y la relación comercial entre ambos países.

“Siempre vamos a defender la soberanía, el derecho de México y el cumplimiento de la ley”, indicó.

Otro de los puntos relevantes de su mensaje fue el deslinde respecto al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sheinbaum negó tener comunicación reciente con el exmandatario sobre este tema y calificó como falsas las versiones que aseguraban que había viajado a Palenque para reunirse con él.

“Una comunicación con el presidente no hemos tenido, más que lo que nos da ser parte de este mismo proyecto de transformación”, comentó.

También defendió la actuación de los consulados mexicanos en Estados Unidos y rechazó las acusaciones de que estén interviniendo en política estadounidense.

“Los consulados no deben intervenir en la política de Estados Unidos. Lo que sí tienen obligación es proteger a los ciudadanos mexicanos”, puntualizó.

Sheinbaum reiteró que México mantendrá una postura de “cabeza fría” frente a las tensiones recientes y enfatizó que cualquier diferencia con Estados Unidos debe resolverse mediante canales diplomáticos y legales, sin confrontaciones públicas.

“Con dignidad, defendiendo a México, pero buscando siempre una relación cordial”, concluyó.