Sheinbaum reconoce aumento de “huachicol” fiscal a inicios de 2026

mayo 7, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que durante febrero y marzo de 2025 se registró un incremento en el ingreso ilegal de combustibles al país, particularmente diésel, mediante esquemas de contrabando y declaraciones falsas en importaciones, fenómeno conocido como “huachicol fiscal”.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que las investigaciones detectaron nuevas formas más elaboradas para realizar el trasiego ilegal de combustible, principalmente a través de empresas importadoras que declaraban ingresar productos distintos, como nafta u otros derivados, cuando en realidad introducían diésel de manera irregular.

“Sí hubo un aumento en febrero y marzo del 2025, por eso actuamos, y eso ya se redujo de manera muy, muy importante”, afirmó Sheinbaum al responder sobre las denuncias de incremento del huachicol durante su administración.

La presidenta detalló que el hallazgo ocurrió tras localizar un buque relacionado con estas operaciones y comenzar una revisión integral del mercado de combustibles.

Explicó que el gobierno federal implementó un mecanismo de análisis para comparar semanalmente la producción nacional, las importaciones y las ventas de combustibles en el país.

Según expuso, la lógica del monitoreo consiste en que la suma de la producción y las importaciones debería coincidir, con mínimas variaciones, con el volumen vendido en estaciones de servicio.

Cuando las ventas reportadas superan significativamente el combustible legalmente introducido al mercado, dijo, se evidencia el ingreso de producto ilegal.

“Si la venta es más alta, porque paga IVA, que la producción y el consumo, pues de algún lado está entrando el combustible”, explicó.

Sheinbaum señaló que el trabajo fue coordinado por la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, a quien identificó como responsable de dar seguimiento semanal al tema junto con distintas dependencias federales.

Indicó que las autoridades realizaron un rastreo detallado sobre qué empresas importaban combustible, bajo qué esquemas ingresaba al país y cuál era la ruta de distribución posterior hacia comercializadoras y gasolineras.

“Cuando hicimos esa comparación, nos dimos cuenta que en febrero y marzo del 2025 había aumentado la entrada de combustible ilegal, el contrabando de combustible, y actuamos de inmediato”, sostuvo.

La mandataria informó que, como parte de las acciones emprendidas, fueron asegurados barcos vinculados con estas operaciones irregulares y se reforzaron los controles en aduanas para impedir el ingreso de embarcaciones que declararan transportar un producto distinto al realmente importado.

Añadió que también se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República, instancia que mantiene abiertas diversas investigaciones relacionadas con las redes de contrabando de hidrocarburos.

Sheinbaum aseguró que las medidas implementadas ya permitieron disminuir significativamente el ingreso ilegal de combustible y sostuvo que actualmente existen controles más estrictos para evitar la repetición de estos esquemas de evasión fiscal y contrabando energético.

“Se pusieron controles para evitar que esto ocurra”, enfatizó la presidenta, quien adelantó que la próxima semana podría presentarse públicamente una gráfica comparativa sobre producción, importaciones y ventas de combustibles para explicar con mayor detalle cómo se detectó el aumento del huachicol fiscal.