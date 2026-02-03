Bodas Colectivas 2026 brindan certeza jurídica y sin costo; últimos días de inscripción

febrero 2, 2026

Xalapa, Ver., 2 de febrero de 2026.- A días del cierre de la convocatoria, el Ayuntamiento de Xalapa reitera la invitación a las parejas que viven en unión libre y desean formalizar su relación a sumarse a la campaña Bodas Colectivas 2026, cuyo periodo de inscripción concluirá el 11 de febrero, a las 17:00 horas.

En el marco del Día de San Valentín, esta campaña anual brinda a las parejas la oportunidad de contraer matrimonio civil sin costo alguno, lo que representa un beneficio económico importante al exentar el pago del trámite y de los estudios prenupciales.

Las Bodas Colectivas promueven el acceso al matrimonio civil como un proceso legal que brinda certeza jurídica no solo a las parejas, sino también a sus hijas e hijos, al garantizar el ejercicio de derechos y obligaciones dentro del marco legal, y contribuir así a la estabilidad y protección de las familias.

Las personas interesadas podrán realizar su inscripción en las oficinas centrales del Registro Civil, ubicadas a un costado de la Central de Abasto, presentando la documentación correspondiente dentro del plazo establecido.

Entre los requisitos se encuentran: solicitud de registro y firma de capitulaciones matrimoniales —documentos que se proporcionan en el Registro Civil—; copias certificadas de las actas de nacimiento de las personas contrayentes; copia simple de identificación oficial con fotografía (ambas en la misma hoja y con al menos una persona con residencia en Xalapa); comprobante de domicilio en el municipio con antigüedad no mayor a tres meses; así como copia certificada del acta de divorcio o de defunción, en su caso.

La campaña está abierta a todo tipo de matrimonios, incluidos los igualitarios, ya que el matrimonio civil es la unión legal de personas, sin distinción alguna.

Como parte de esta iniciativa, el 17 de febrero se llevará a cabo la entrega simbólica de actas de matrimonio durante una ceremonia colectiva que tendrá como sede el Museo Kaná.

Esta campaña es organizada por el Ayuntamiento de Xalapa, a través de la Oficialía del Registro Civil, en coordinación con el Gobierno del Estado de Veracruz, a fin de promover de manera conjunta el acceso a derechos y fortalecer la vida familiar.