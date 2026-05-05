Veracruz celebra la alegría e identidad con el Salsa Fest y Yolpaki

Veracruz celebra la alegría e identidad con el Salsa Fest y Yolpaki

mayo 4, 2026

En mayo y junio, tradiciones, pueblos originarios y artistas internacionales en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

Xalapa, Ver., lunes 04 de mayo de 2026.- En la presente administración, la cultura y los eventos que fomentan la convivencia social ocupan un lugar central; en este marco, el Salsa Fest responde a esa visión: música que convoca, activa la economía local y genera bienestar; mientras que Yolpaki abre espacio a la raíz y a la identidad que define a Veracruz.

En conferencia de prensa, la gobernadora Rocío Nahle García y la secretaria de Cultura, Xóchitl Molina González, presentaron el elenco que del 12 al 14 de junio engalanará el Salsódromo de Boca del Río.

El viernes 12 se presentará Luis Vázquez; Lucrecia y su orquesta rendirán un homenaje a Celia Cruz, con autorización de su familia; además de Chiquito Team Band y la Orquesta Guayacán.

El sábado 13 estarán Grupo Niche, Víctor Manuelle, Gilberto Santa Rosa y La India. El cierre, el domingo 14, reunirá a Charlie Zaa, Rey Ruiz, Olga Tañón y Alberto Barros.

En esa misma línea, el segundo Encuentro Cultural Yolpaki: diez regiones, muchas voces, un solo corazón, celebrará su segunda edición del 15 al 17 de mayo, como un espacio donde convergen pueblos originarios y comunidades afrodescendientes para compartir la riqueza viva de sus tradiciones: cocina ancestral, sones y danzas, oficios artesanales y saberes que dan identidad al estado.

Las actividades iniciarán el 15 de mayo a las 17:00 horas con un desfile que partirá de la calle Independencia y avanzará hasta la Macroplaza; participarán mil 363 representantes de las distintas regiones. El programa incluirá talleres, presentaciones artísticas y una muestra de productos locales que reflejan la diversidad cultural y el trabajo de las comunidades.

“El objetivo es que todos interactuemos con nuestros pueblos originarios, con nuestras comunidades indígenas, tomando como punto de encuentro el puerto de Veracruz, el corazón alegre del estado”, expresó la Gobernadora.