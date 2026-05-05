FGR cita a declarar a 50 agentes de Chihuahua por operativo de la CIA

mayo 4, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó este lunes que citó a declarar a cerca de 50 agentes del estado de Chihuahua, como parte de las investigaciones sobre la presunta participación de elementos de la Agencia Central de Inteligencia en operativos policiales realizados por la Fiscalía estatal.

En un mensaje difundido en redes sociales, Ulises Lara López, fiscal especial de Asuntos Relevantes y vocero de la institución, advirtió que se aplicará todo el peso de la ley contra quien resulte responsable por la presencia de agentes extranjeros, ante la posibilidad de que se hayan cometido delitos en materia de seguridad nacional.

Las indagatorias se intensificaron tras confirmarse la muerte de dos agentes estadounidenses y la participación de otros dos en un operativo efectuado el pasado 19 de abril en la Sierra del Pinal, en el estado de Chihuahua.

El funcionario detalló que se han girado requerimientos a diversas autoridades para verificar la existencia y estatus de las acreditaciones de seguridad de los agentes fallecidos, así como las condiciones jurídicas que dieron origen y justificaron el despliegue operativo en esa región.

Asimismo, Lara López señaló que se recopilan actos de investigación con el objetivo de obtener datos de prueba idóneos que permitan esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades, subrayando que la FGR es la única autoridad competente para conducir este tipo de indagatorias.

“La FGR reitera que investigará de manera exhaustiva lo ocurrido con la finalidad de conocer la verdad de los hechos y aplicar todo el peso de la ley”, enfatizó el vocero, al insistir en la gravedad de la posible intervención de personas extranjeras en tareas de seguridad.

Cabe recordar que hace unos días la FGR abrió dos investigaciones derivadas de estos hechos, luego de confirmarse la presencia de los agentes, quienes fallecieron junto con dos integrantes de la Agencia Estatal de Investigación tras el hallazgo de una instalación clandestina para la producción de drogas al aire libre.

Una de las carpetas de investigación se inició tras una rueda de prensa ofrecida el 19 de abril por César Jáuregui, así como por la información presentada en la Mesa de Seguridad Estatal. La dependencia precisó que, por su relevancia, el caso es atendido por la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Fecor.