Se prepara Ayuntamiento para el Primer Simulacro Nacional de Protección Civil

mayo 4, 2026

Xalapa, Ver., 4 de mayo de 2026.- Con el propósito de fomentar la cultura de la Protección Civil y fortalecer las capacidades de reacción antes, durante y después de una emergencia, el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Víctor Hugo Meza Cruz, y la Directora de Protección Civil, Lic. Alma Angélica Fuertes Jara, encabezaron una reunión de trabajo con brigadistas del Ayuntamiento, previo al Primer Simulacro Nacional 2026.

En este sentido, reiteraron la disposición de la Administración que encabeza la Alcaldesa, Lic. Daniela Griego Ceballos, para participar en el ejercicio que se desarrollará en todo el país el próximo miércoles, a partir de las 11:00 horas.

El simulacro, que es convocado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional de Protección Civil, considerará un hipotético sismo de 8.2 grados con epicentro en la costa de Guerrero, con el que además se conmemora el 40.° aniversario de la creación del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

En la reunión, se informó respecto al sismo ocurrido este lunes alrededor de las 9:19 horas con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca.

Autoridades refirieron que oportunamente se aplicó el protocolo de Protección Civil Municipal evacuando al personal de las oficinas centrales del Palacio Municipal, así como de las dependencias del Ayuntamiento.

Continúan en marcha las labores de verificación en la infraestructura de la ciudad sin que hasta el momento se hayan reportado incidentes al respecto.