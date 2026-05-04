Lista la cartelera del SalsaFest, se llevará a cabo homenaje a Celia Cruz 

mayo 4, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver. – Se espera una afluencia de más de 200 mil personas por noche durante el Salsafest que se llevara a cabo en el Salsodromo de Boca del Río del 12 al 14 de junio, informó la secretaria de Cultura, Xóchitl Molina González.

En conferencia de prensa de la gobernadora Rocío Nahle García, dio a conocer la cartelera para el evento más importante de la salsa, en el que incluye un homenaje a Celia Cruz, ya con la autorización de la familia.

Para el 12 de junio se presentarán Luis Vázquez, Chiquito Team Band, Lucrecia y su Orquesta y Orquesta Guayacán, para el 13 de junio estarán Víctor Manuel, Gilberto Santarosa y La India, mientras que el 14 de junio Charly Zaa, Olga Tañon, Rey Ruiz y Alberto Barros.

Por otra parte, anunció que se encuentra todo listo para la segunda edición del Festival Yolpaki del 15 al 17 de mayo en el Puerto de Veracruz.