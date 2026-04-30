No solo se busca que ayuntamientos salgan de la bursatilización, sino también de deudas con Conagua y el SAT: Eric Domínguez

No solo se busca que ayuntamientos salgan de la bursatilización, sino también de deudas con Conagua y el SAT: Eric Domínguez

abril 30, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La administración busca apoyar a los ayuntamientos para saldar las deudas que vienen arrastrando desde hace varios años, tanto por bursatilización, con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT), por lo que se llevan a cabo reuniones con las autoridades locales para explicarles el sistema que propone la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Así lo dio a conocer el subsecretario de Finanzas, Eric Domínguez Vázquez quien dijo que el pasado viernes se sostuvo una reunión con 113 alcaldes y alcaldesas, a quienes se les presentó una propuesta para ayudarles a salir de la deuda, principalmente por el tema de la bursatilización.

“La propuesta para ayudarles salir de esa deuda que tienen desde hace años, la bursatilización que los tiene amarrados del cuellos, deudas de otros gobiernos. La gobernadora no puede dejarlos solos, sin ver colores, no solo ayudarlos con esta deuda, sino con las deudas que tienen, como Conagua, son muchos municipios que tiene deudas con Conagua”.

Indicó que tan solo del tema de la bursatilización, que dio a conocer la gobernadora Rocío Nahle García, por un monto cercano de mil 800 millones de pesos, pero también se tienen pendientes con CONAGUA y el SAT.

Sin embargo, señaló que el aceptar este apoyo dependerá mucho de la “buena voluntad” de las y los presidentes municipales.

“Esta semana estaremos en reunión en Coatzacoalcos y a mitad del mes en Tuxpan con los alcaldes del norte, buscamos ayudarlos a salir de sus deudas”.

Asimismo, aseveró que se busca que los ayuntamientos veracruzanos salgan de su deuda, pero sin endeudar el estado.

Finalmente, dijo que no hay un plazo para que las autoridades municipales decidan aceptar o no entrar al nuevo esquema de pago, pero confió que durante este mes de mayo se saque al 100 por ciento.