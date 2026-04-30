Se solicitarán 100 nuevas unidades de transporte, 40 para Poza Rica y 60más para Xalapa

abril 30, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Se solicitarán a la empresa Yutong un total de 100 nuevas unidades para iniciar la operación del nuevo transporte público en Xalapa y Poza Rica, el primero el Olmeca y el segundo el Huasteco, anunció la gobernadora Rocío Nahle García.

La mandataria de Veracruz detalló que tras una reunion sostenida ayer con las autoridades municipales de Poza Rica, encabezadas por la alcaldesa Adanely Rodríguez, se acordó la puesta en marcha este mismo año del Transporte Huasteco, el cual tendrá rutas entre esta ciudad y Tihuatlán.

“Nos solicitaron, meter en Poza Rica el servicio urbano, Huasteco se va a llamar, iniciamos con 40 camiones en tres rutas, las definió la alcaldesa, junto con el director Enrique Santos, esperemos más o menos como en octubre, ya nos cotizaron, hago el pedido esta misma semana, junto con los de Xalapa”.

En ese sentido, detalló que se solicitarán 100 camiones, 40 para Poza Rica y 60 van para Xalapa, iguales a los de Ulúa y Quetzalli, pero serán en las regiones.

Consideró que el costo del servicio será similar a los que ya operan en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y en Coatzacoalcos, es decir, 13 pesos, a través de tarjeta prepago.

“”Yo quiero que este año arranque el proyecto de transporte aquí en Poza Rica y en Coatzintla, porque van entre los dos municipios”.

Con relación a si se quitará el servicio de taxi en Poza Rica, rechazó la posibilidad, toda vez que se trata de una fuente de empleo, por lo que co-existirán como ocurre en Veracruz-Boca del Río con los concesionarios, a nadie se les quitó nada.

PESCADORES, APOYOS

Por otra parte, sobre los pescadores que se manifestaron para recibir apoyos por las afectaciones derivadas del derrame de hidrocarburos en el litoral del Golfo de México, aclaró que los 15 mil pesos que recibieron pescadores del sur, fue ṕor parte de Petróleos Mexicanos.

“Esta compensación la dio Pemex, la presidenta envió en marzo a 25 mil pescadores un apoyo de 8 mil pesos a través de bienestar, yo dije que Gobierno del Estado también apoyaría, revisamos padrones, son 4 mil pesos que empezamos a darlos en mayo y junio”.