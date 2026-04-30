Rafael Lucio: denuncian que el Ayuntamiento bloquea iniciativa privada de recolección de basura

abril 30, 2026

Juan David Castilla/Xalapa.- El ciudadano César Morales, conocido localmente como “El Charrín”, denunció públicamente una serie de obstáculos impuestos por las autoridades municipales para impedir la ejecución de una iniciativa ciudadana destinada a mitigar la crisis de basura en la región.

Según el testimonio del afectado, ante la ineficiencia del servicio de limpia pública oficial, el cual, asegura, realiza recorridos apenas una vez al mes, decidió organizar y financiar de manera externa la contratación de un camión recolector para atender a las familias de las comunidades de El Rosario y 3 de Mayo.

No obstante, el esfuerzo fue frenado por la administración local, situación que Morales calificó como una postura de “no hacer ni dejar hacer”, afectando directamente la salud pública de los habitantes.

La denuncia escaló al señalarse el uso de la fuerza pública para disuadir las labores de limpieza comunitaria. César Morales afirmó que, durante el intento de recolección, se enviaron elementos policiacos para detener la iniciativa, lo que consideró un acto de intimidación frente a una labor que debería ser responsabilidad primaria del ayuntamiento.

El ciudadano subrayó que el acumulamiento de desechos en las localidades rurales ha generado focos de infección y una degradación del entorno que las autoridades municipales se han negado a resolver de manera regular, tanto en la administración actual como en la anterior, perpetuando un rezago histórico en materia de servicios básicos para Rafael Lucio.

En este sentido, aseguró que no desistirá en su objetivo de impulsar acciones que beneficien el bienestar comunitario, buscando que el municipio cuente finalmente con una gestión de residuos eficiente y transparente.