Ajupiv mantiene bloqueos y amaga con manifestarse durante desfile del 1º de mayo

abril 30, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Los integrantes de la Asociación de Jubilados y Pensionados del ISSSTE en el Estado de Veracruz (Ajupiv) bloquearon este jueves la calle Juan de la Luz Enríquez, en el centro de la ciudad de Xalapa, para denunciar el abandono que padecen por falta de seguro institucional.

A partir de las 10:00 horas, los manifestantes cerraron la circulación vehicular frente a Palacio de Gobierno. La exigencia principal es la contratación inmediata de una empresa aseguradora, ya que actualmente carecen de la cobertura necesaria para garantizar su bienestar y el de sus familias.

Durante la movilización, Jorge Salazar, integrante de la Ajupiv, dirigió un mensaje a sus compañeros y a la ciudadanía, enfatizando que su protesta trasciende lo económico.

«Muchos ciudadanos se preguntarán qué hacemos aquí si ya tenemos una pensión… dirán que es ambición. Nosotros les contestamos: no se trata de dinero. Esta es una reclamación humana legítima; estamos luchando por un derecho», declaró.

Con micrófono en mano, el quejoso calificó la falta de servicios y sobre todo del seguro de vida como un acto de «atrocismo» por parte del Estado.

Jorge Salazar señaló directamente a la administración estatal, acusándola de afectar la seguridad institucional de los adultos mayores en favor de intereses políticos y empresariales.

Los jubilados advirtieron que las movilizaciones continuarán todos los jueves hasta que el Gobierno del Estado brinde una solución definitiva a la falta de seguro, una prestación que, aseguran, les corresponde por ley tras años de servicio.