Con cuatro meses de Gobierno, Alcaldesa reconoce la participación ciudadana para hacer de Xalapa una mejor ciudad

Con cuatro meses de Gobierno, Alcaldesa reconoce la participación ciudadana para hacer de Xalapa una mejor ciudad

abril 30, 2026

Xalapa, Ver., 30 de abril de 2026.- El Día del Pueblo es un mecanismo de comunicación y diálogo con la sociedad que ha permitido atender mil 52 peticiones ciudadanas de diferentes colonias, destacó la Alcaldesa, Lic. Daniela Griego Ceballos, al encabezar la jornada 16 de esta estrategia.

Ante el Síndico Único, Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez, y el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Víctor Hugo Meza Cruz, refirió que, desde el inicio de la Administración cada jueves, de forma ininterrumpida, se ha desarrollado este ejercicio.

Sostuvo que por convicción su Gobierno reconoce en la participación ciudadana un eslabón fundamental en la cadena de esfuerzos para la transformación de la capital.

En presencia de la Regidora Primera, Lic. Diana Julieta Aguilar Ortega; la Regidora Tercera, Mtra. Susan Liliana Morales Segura; el Regidor Cuarto, Lic. Alfonso Osegueda Cruz, y la Regidora Quinta, Dra. Raquel Rosalía Castañeda González, expuso que el compromiso que se tiene es escuchar a la ciudadanía para que se lleve una respuesta a su petición y mejore su calidad de vida.

Asimismo, recordó que, con el respaldo de los integrantes del Cabildo, se aprobó el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2026-2029, documento rector de la Administración, que es resultado de un arduo trabajo de diversas áreas municipales y la participación de la ciudadanía que expresó su opinión en foros de consulta, el Día del Pueblo y los recorridos en territorio.

Este jueves, vecinas y vecinos de diversas colonias de Xalapa presentaron solicitudes relacionadas con la rehabilitación y construcción de redes de drenaje sanitario y agua potable, la salud pública, la pavimentación de calles, la construcción de escalinatas y el desarrollo urbano.