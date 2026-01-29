Autoridades municipales recibieron al titular del IVD; fortalecerán la reactivación de espacios deportivos

enero 28, 2026

Xalapa, Ver., 28 de enero de 2026.- Con el objetivo de impulsar la reactivación de espacios deportivos y fortalecer la práctica del deporte en la capital veracruzana, la Presidenta Municipal, Lic. Daniela Griego Ceballos, y el Síndico Único, Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez, encabezaron una reunión de trabajo con autoridades del Instituto Veracruzano del Deporte (IVD), en la que se acordó reforzar la coordinación entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado.

Al respecto se coincidió en la importancia de trabajar de manera conjunta en la rehabilitación y reactivación de cerca de 19 espacios y canchas deportivas, con el fin de ampliar el acceso al deporte y a diversas actividades para niñas, niños, jóvenes, personas adultas y adultas mayores, así como mejorar las condiciones de la infraestructura existente.

La Alcaldesa subrayó la relevancia de recuperar la actividad deportiva en la ciudad y de volver a posicionar a Xalapa como un referente en este ámbito.

Asimismo, se destacó que Xalapa cuenta con las condiciones necesarias para respaldar una agenda deportiva estatal amplia, lo que contribuirá a la activación de los espacios públicos, al fortalecimiento de la vida comunitaria y a la reactivación del turismo deportivo.

Durante la reunión se informó que los recorridos realizados en distintos espacios deportivos permitieron conocer el estado que guardan estas áreas, algunas de las cuales presentan rezago en infraestructura.

En este contexto, el Director del Instituto Veracruzano del Deporte, Crisanto Grajales Valencia, reiteró su disposición para mantener una coordinación permanente con el Ayuntamiento de Xalapa y fortalecer la comunicación institucional, a fin de avanzar de manera conjunta en materia deportiva. Destacó que Veracruz cuenta con una amplia base de atletas en distintas disciplinas y categorías.

“El deporte cambia vidas y la suma de esfuerzos nos permitirá avanzar de manera más sólida”, señaló.

Por lo anterior, se acordó la instalación de mesas de trabajo para dar seguimiento a los temas abordados y avanzar de manera coordinada, posicionando al deporte como una herramienta para el bienestar, la salud y el desarrollo social de la ciudadanía.

Estuvieron presentes, por parte del Ayuntamiento de Xalapa, el Director de Cultura Física, Lic. Rafael Manuel Herrera Moguel; el Director de Turismo, Lic. Eduardo Blanco Guillaumin; el Director de Obras Públicas, Arq. Manuel Almazán Caudillo, y el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Víctor Hugo Meza Cruz.

Al Director del Instituto Veracruzano del Deporte le acompañaron el Subdirector, Lic. Eugenio Chimal, y la Secretaria Técnica, Lic. María de Lourdes García.