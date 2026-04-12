Xalapa recibirá la élite del Muay Thai internacional

abril 12, 2026

Los ganadores de las 12 peleas estelares recibirán cinturones de campeonato diseñados por el regiomontano Óscar Vázquez, quien es presidente de la Federación Mundial de Muay Thai (WMF)

Juan David Castilla

La Arena Xalapa se prepara para albergar el torneo «Thai Shark Cup», un evento de talla internacional que reunirá a los mejores exponentes del Muay Thai bajo la coordinación del entrenador Héctor Arturo Hernández Cruz.

Esta gala deportiva destaca por la participación especial de la selección de Estados Unidos y el esperado debut profesional de un campeón mundial originario de Tabasco, consolidando a la capital veracruzana como un referente del deporte de contacto.

El organizador, conocido como «El Tiburón», enfatizó que este proyecto es el resultado de un esfuerzo conjunto entre la iniciativa privada y maestros de todo el país tras su reciente y exitosa participación en el mundial de Tailandia.

“Vienen campeones mundiales. Venimos llegando de Tailandia, de un mundial de la WMF en el cual uno de mis pupilos queda campeón mundial. Yo participé como réferi en el evento, fui el único por parte de la delegación mexicana. Entonces, pues espero el apoyo de la afición xalapeña a este evento pensado en ellos”, expresó.

La magnitud del evento ha superado las expectativas iniciales, incrementando la cartelera a un total de 70 combates que se desarrollarán en dos rings de manera simultánea desde las diez de la mañana del sábado 25 de abril.

Con la representación de 12 estados y más de 25 escuelas, la competencia no solo busca el nivel técnico, respaldado por réferis de organismos internacionales como la WMF y la WMO, sino también, fortalecer la comunidad deportiva nacional al ofrecer participación gratuita a los atletas.

Los ganadores de las 12 peleas estelares recibirán cinturones de campeonato diseñados por el regiomontano Óscar Vázquez, quien es presidente de la Federación Mundial de Muay Thai (WMF).

Además de la relevancia deportiva, el «Thai Shark Cup» mantiene un firme compromiso social con la infancia xalapeña. Con motivo de las festividades del Día del Niño, la entrada para menores tendrá un costo reducido de 100 pesos y se ha convocado a los asistentes a donar juguetes que serán entregados a casas hogar locales.

Hernández Cruz manifestó su intención de colaborar con las autoridades para facilitar el acceso a niños en situación vulnerable, asegurando que el evento sea una experiencia integral de sana convivencia.

El acceso general tendrá un costo de 230 pesos, permitiendo al público presenciar un despliegue de talento proveniente de regiones que abarcan desde Nuevo León hasta el sureste mexicano.

“Bien, viene Estados Unidos, viene Nuevo León, viene Chiapas, viene Guanajuato, viene Tabasco, viene Yucatán, Oaxaca, Estado de México y obviamente el estado sede, que es Xalapa (Veracruz) por mencionar a grandes rasgos”, añadió.