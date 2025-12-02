Aplicará Ayuntamiento hasta 90% de descuento en multas del Predial y Limpia Pública

diciembre 2, 2025

Xalapa, Ver.- En apoyo a la economía familiar y con el fin de brindar certeza jurídica y patrimonial a la población, desde hoy y hasta el 17 de diciembre, el Ayuntamiento implementará un programa de hasta 90 por ciento de descuento en multas del Predial y Limpia Pública, por lo que se invita a la ciudadanía a acudir a la Tesorería Municipal y regularizar su situación.

Para recibir el beneficio, las personas interesadas podrán acudir a Palacio Municipal de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes, y presentar la última boleta de Predial y Limpia Pública o llevar su clave catastral y realizar el pago con descuento.

Además, al participar en el programa, la ciudadanía podrá obtener en enero un descuento de 20 por ciento en el pago del Predial 2026, si se trata de población en general, y de 50 por ciento si el contribuyente es persona adulta mayor, madre soltera o con discapacidad.

Se reitera a la población la invitación para que acuda a Palacio Municipal, aproveche los descuentos de hasta 90 por ciento e inicie el año sin adeudos.