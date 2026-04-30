Señalan daños por uso intensivo de agroquímicos en cultivos de papa en Veracruz

Señalan daños por uso intensivo de agroquímicos en cultivos de papa en Veracruz

abril 30, 2026

Redacción/Xalapa. El coordinador parlamentario del Partido Verde en Veracruz, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, expresó preocupación por el uso de agroquímicos en cultivos de papa, al advertir posibles afectaciones a la salud de familias cercanas y al medio ambiente.

Señaló que algunas sustancias contaminan la tierra y los mantos freáticos, y que en zonas productoras ya se han documentado problemas por fumigaciones intensivas, incluyendo riesgos respiratorios y contaminación del agua.

El legislador llamó a optar por alternativas más sustentables y a reforzar controles en el uso de pesticidas, especialmente cerca de viviendas, escuelas y fuentes de agua.