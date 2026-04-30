Continúa la onda de calor en Veracruz

abril 30, 2026

Para hoy, se prevé una circulación anticiclónica en los niveles medios de la atmósfera, la cual mantendrá ambiente caluroso a extremadamente caluroso con onda de calor en Sinaloa (centro), Durango (oeste), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Nayarit (norte), Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán, Guanajuato (centro, sur y suroeste), Puebla (sureste y suroeste), Morelos, Estado de México (oeste), Veracruz (centro), Guerrero, Oaxaca (centro, sur y este) y Chiapas (norte, centro y oeste); finalizando en Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Colima, Querétaro, Hidalgo Tlaxcala y Ciudad de México. Por otra parte, la interacción de un canal de baja presión, inestabilidad atmosférica, una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical, con el nuevo frente frío núm. 48 que recorrerá el norte y noreste mexicano, originarán lluvias fuertes con descargas eléctricas y posibles granizadas en Sonora, Chihuahua y Coahuila, así como lluvias y chubascos en Baja California, Baja California Sur, Nuevo León y Tamaulipas. Finalmente, el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, propiciará chubascos dispersos en Chiapas y lluvias aisladas en zonas de Oaxaca.

El Servicio Meteorológico Nacional monitorea la onda de calor en México, así como el frente frío Núm. 48 sobre el norte y noreste del territorio nacional.

Para mayor información en

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-extendido-a-96-horas

Las lluvias fuertes podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, así como generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas.

Pronóstico de lluvias para hoy 30 de abril de 2026:

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (norte y noreste), Chihuahua (norte) y Coahuila (norte).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur y Oaxaca.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 30 de abril de 2026:

Temperaturas máximas mayores a 45 °C: Guerrero (noroeste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Nuevo León (este), Durango (oeste), San Luis Potosí (centro), Jalisco (sur y suroeste), Michoacán (oeste y suroeste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos (sur), Tamaulipas (centro, oeste y suroeste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (sureste y este), Chiapas (oeste), Campeche (norte) y Yucatán (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora (sur), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (suroeste), Coahuila (suroeste), Nuevo León (este), Zacatecas (sur), Nayarit, Colima, Guanajuato (noreste), Estado de México (suroeste), Tabasco y Quintana Roo (oeste).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Ciudad de México y Tlaxcala.



Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 30 de abril de 2026:

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Estado de México, Puebla y Tlaxcala; y con posibles heladas: Baja California (sierra norte).

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 30 de abril de 2026:

Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 70 a 80 km/h: Baja California.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: golfo de California, Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Guerrero, y Oaxaca; con posibles tolvaneras: Sonora, Chihuahua y Durango; y de componente sur: Tamaulipas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y de componente sur: Nuevo León y Veracruz (costa y sur).



Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Por la mañana, cielo con nubes dispersas, ambiente fresco a templado y brumoso en la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, cielo medio nublado y sin lluvia en la Ciudad de México y Estado de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 31 a 33 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé temperatura mínima de 6 a 8 °C y máxima de 26 a 28 °C. Asimismo, se prevé la prevalencia de la onda de calor en el Estado de México (oeste) y finalizando para la Ciudad de México. Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en zonas del Estado de México; y viento de 10 a 20 km/h en con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de la Ciudad de México.

Península de Baja California: En el transcurso del día, cielo medio nublado; con probabilidad de lluvias aisladas en zonas de Baja California y Baja California Sur. Por la mañana, bancos de niebla en el oeste de Baja California; ambiente fresco a templado, siendo frío en zonas serranas del norte de Baja California. Durante la tarde, ambiente cálido, siendo caluroso en Baja California (noreste) y Baja California Sur (sur). Viento del noroeste de 40 a 50 km/h con rachas de 70 a 80 km/h en zonas de Baja California; y viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en zonas del golfo de California y de Baja California Sur. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa occidental de la península.

Pacífico Norte: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en Sonora (norte y noreste), las cuales podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves, e incremento en los niveles de ríos y arroyos; sin lluvia en Sinaloa. Por la mañana, ambiente templado a cálido en Sinaloa y fresco en Sonora, siendo frío en su zona serrana. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa (centro). Viento de componente oeste de 30 a 40 km/h en la región, con rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Sinaloa; y de igual intensidad con tolvaneras en zonas de Sonora.

Pacífico Centro: En el transcurso del día, cielo parcialmente nublado, sin lluvia en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Por la mañana, ambiente fresco, siendo templado a cálido en el sur de Michoacán y en costas de la región. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, prevaleciendo la onda de calor en Nayarit (norte), Jalisco (centro, sur y suroeste) y Michoacán, y finalizando para Colima. Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Nayarit, Jalisco y Michoacán; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Colima.

Pacífico Sur: En el transcurso del día, cielo despejado a medio nublado, sin lluvia en Guerrero. Por la mañana, ambiente fresco, siendo templado a cálido en el noroeste de Guerrero, istmo de Tehuantepec y costas de la región. Durante la tarde, ambiente caluroso a extremadamente caluroso, prevaleciendo la onda de calor en Guerrero, Oaxaca (centro, sur y este) y Chiapas (norte, centro y oeste). Probabilidad de chubascos en Chiapas; y lluvias aisladas en zonas de Oaxaca, ambas con descargas eléctricas. Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Guerrero y Oaxaca; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Chiapas.

Golfo de México: En el transcurso del día, cielo despejado a parcialmente nublado, sin lluvia en Veracruz y Tabasco; y cielo medio nublado a nublado con chubascos que podrían acompañarse con descargas eléctricas en Tamaulipas. Por la mañana, ambiente templado a cálido, siendo fresco en sierras de Tamaulipas, y frío con bancos de niebla o neblinas en la zona montañosa de Veracruz. Durante la tarde, ambiente caluroso, siendo muy caluroso y con prevalencia de la onda de calor en Veracruz (centro), finalizando para este día en Tamaulipas. Viento de componente sur de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Tamaulipas; y viento de componente este de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 50 km/h en Veracruz (costa y sur) y en zonas de Tabasco.

Península de Yucatán: En el transcurso del día, cielo despejado a parcialmente nublado, sin lluvia en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Por la mañana, ambiente templado a cálido. Durante la tarde, ambiente caluroso, siendo muy caluroso en el norte de Campeche y oeste de Yucatán. Viento del este y sureste de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Mesa del Norte: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Chihuahua (norte) y Coahuila (norte), las cuales podrían generar encharcamientos y deslaves; e intervalos de chubascos en Nuevo León; asimismo, se prevé cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí. Por la mañana, bancos de niebla en zonas de Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí; ambiente fresco, siendo frío en sierras de la región, muy frío con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango, y templado a cálido en el norte y este de Coahuila, norte de Nuevo León y este de San Luis Potosí. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, prevaleciendo la onda de calor en Aguascalientes, Zacatecas (sur) y Durango (oeste), finalizando para este día en Nuevo León y San Luis Potosí. Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí, siendo de igual intensidad con tolvaneras en zonas de Chihuahua y Durango; y viento de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Aguascalientes, siendo de componente sur y de igual intensidad en zonas de Nuevo León.

Mesa Central: En el transcurso del día, cielo parcialmente nublado a medio nublado, sin lluvia en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos. Por la mañana, ambiente fresco a templado, siendo frío y con bancos de niebla en zonas altas de Puebla y Tlaxcala, y cálido en el norte de Puebla. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, siendo muy caluroso y con prevalencia de la onda de calor en Guanajuato (centro, sur y suroeste), Puebla (sureste y suroeste) y Morelos, finalizando para este día en Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Hidalgo y Puebla; y viento de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala y Morelos.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Cacahoatán (Volcán Tacaná), Chis. 2.0; Monterrey (Mitras), N.L.; y Gómez Farías (Gómez Farías y Ahualulco), Tamps. 1.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Rioverde, S.L.P. 43.1; Choix, Sin. 42.8; Mérida, Yuc. 41.3; Salina Cruz, Oax. 40.1; Torreón, Coah. y Campeche, Camp. 40.0; Ciudad Victoria, Tamps. y Guanajuato, Gto. 39.0; Guadalajara, Jal.38.3; Tuxtla Gutiérrez, Chis. 37.6; Zamora, Mich. y Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo 37.4; Aguascalientes, Ags. 37.2; Cuernavaca, Mor. y Villahermosa, Tab. 37.0; Querétaro, Qro. 35.7; Tepic, Nay. 35.6; Hidalgo del Parral, Chih. 35.4; Veracruz, Ver. 35.2; Empalme, Son. y Durango, Dgo. 35.0; Sombrerete, Zac. 34.5; Ciudad Constitución, B.C. S. y Acapulco, Gro. 34.0; Ejido Nuevo León, B.C. 33.8; Puebla, Pue. 33.0; Tampico-Altamira, Tamps. 32.8; Tulancingo, Hgo. 32.5 y Observatorio Central Tacubaya, Cd. de Méx. 32.4.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Ensenada (Constitución de 1857), B.C. -2.5; Apan (Itesa), Hgo., San Dimas (Las Vegas) y Súchil (La Michilia), Dgo. 4.5; Villa de Allende (Valle de Bravo), Edo. de Méx. 4.6; Huamantla, Tlax. 5.2; Balleza (El Vergel), Chih. 5.7; Tezuitlán, Pue. 5.8; y Venustiano Carranza (Aeropuerto Internacional), Cd. de Méx. 13.0.