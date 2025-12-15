Aprueba Cabildo Informede Obra Pública

diciembre 15, 2025

Xalapa, Ver.- El Informe del Estado de la Obra Pública correspondiente a diciembre de 2025 para su remisión al Congreso del Estado, autorizaron los integrantes del Cabildo, en Sesión Ordinaria celebrada este lunes.

Las y los regidores también aprobaron modificaciones a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de 2025, con la finalidad de llevar a cabo ajustes presupuestales a las clasificaciones por rubro de ingresos y objetos del gasto.

Asimismo, avalaron los estados financieros de noviembre de 2025, para su glosa preventiva y remisión al Congreso del Estado.

Durante la Sesión, se autorizó dar de baja definitiva por término de vida útil u obsolescencia diversos bienes muebles, consistentes en mobiliario, herramientas, intangibles y equipo electrónico, los cuales serán donados al Cuerpo de Bomberos de Xalapa, conforme a los Dictámenes Técnicos emitidos por la Dirección de Administración.

Por otra parte, se aprobaron las actas de las Sesiones de Cabildo Solemne y Ordinaria, ambas del 28 de noviembre, y Extraordinaria, del 3 de diciembre, todas del presente año.

Además, se presentó el Informe de Actividades de la Secretaría del Ayuntamiento correspondientes a noviembre y, como Punto Informativo, se dio a conocer que diversas regidurías presentaron su Informe de Actividades 2025.

En Asuntos Generales se aprobaron modificaciones presupuestales al Programa General de Inversión (PGI) de los fondos Recursos Fiscales y Fortamun-DF 2025.

Como Punto Informativo se dio a conocer que se amplió hasta el 18 de diciembre el programa de descuentos de hasta 90 por ciento en multas del Predial y Limpia Pública.

Finalmente, se informó que se recibió en donación una ambulancia por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex), la cual quedará bajo resguardo de la Dirección de Protección Civil.