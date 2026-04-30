Sheinbaum anuncia su asistencia en noviembre a la Cumbre APEC en China

abril 30, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum, adelantó que su agenda internacional de noviembre estará marcada por la prioridad de asistir a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, mejor conocido como APEC, que este año se celebrará en China, lo que podría limitar su participación en la Cumbre Iberoamericana prevista en Madrid.

Durante su conferencia, la mandataria explicó que México tiene un papel relevante dentro del bloque Asia-Pacífico, al señalar que en 2028 el país será anfitrión de esta cumbre, por lo que consideró estratégico asistir al encuentro previo en territorio chino.

“Quiero ir a la cumbre de la APEC en noviembre, que es en China. Nos toca la cumbre en el 2028, es decir, es la siguiente cumbre. Entonces creo que vale la pena”, expresó.

Sheinbaum subrayó que su eventual viaje a China no sólo responde a una agenda diplomática, sino también a una lógica de continuidad y respeto dentro del mecanismo multilateral, en el que participan economías clave de la región del Pacífico.

En ese sentido, destacó que este foro reúne a algunas de las principales potencias económicas del mundo, lo que lo convierte en un espacio prioritario para México en términos de التجارة, inversión y cooperación internacional.

La presidenta también explicó que existe un cruce de fechas entre la cumbre de APEC y la Cumbre Iberoamericana, lo que complica su asistencia a ambos eventos. “Van todos los países hacia Pacífico y se cruzan las fechas entre una y otra”, indicó.

En paralelo, Sheinbaum abordó el estado de la relación con España, la cual —dijo— atravesó un periodo de menor cercanía durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tras la solicitud de disculpas por los abusos cometidos durante la Conquista.

Recordó que dicha petición generó tensiones, incluso campañas críticas en territorio español, lo que derivó en decisiones diplomáticas como no invitar al rey a su toma de posesión. Sin embargo, afirmó que su administración ha impulsado un proceso de acercamiento basado en el reconocimiento de la grandeza cultural de México.

Destacó que, a través de exposiciones culturales en España —incluyendo muestras del Museo Nacional de Antropología—, se logró abrir un diálogo que derivó en pronunciamientos por parte de autoridades españolas, incluido el presidente Pedro Sánchez, sobre los abusos históricos y el valor de los pueblos originarios.

En su mensaje, la presidenta enfatizó que México debe posicionarse como una potencia cultural en el escenario global, al mismo nivel que otras naciones con poder económico o militar.

“México no es menos que ningún país. No queremos ser más, pero tampoco somos menos. México es una potencia cultural y de valores”, afirmó.

En este contexto, sostuvo que la política exterior de su gobierno busca no sólo fortalecer relaciones económicas, sino también reivindicar la dignidad histórica del país y combatir visiones discriminatorias que han prevalecido en distintas etapas, tanto en Europa como en Estados Unidos.

Finalmente, Sheinbaum reiteró que aún evalúa si asistirá también a la Cumbre Iberoamericana, aunque dejó claro que la participación en APEC en China es, hasta ahora, su prioridad.

“Vamos a ver si podemos ir a la Iberoamérica”, concluyó.