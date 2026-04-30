Reitera Daniela Griego el compromiso de su Gobierno por el bienestar de las infancias

abril 29, 2026



Xalapa, Ver., 29 de abril de 2026.– Garantizar los derechos de las niñas y los niños, así como construir una ciudad segura donde puedan transitar sin sentirse amenazados, es una responsabilidad fundamental del Gobierno Municipal, afirmó la Alcaldesa, Lic. Daniela Griego Ceballos, durante la Feria por la Inclusión celebrada en el Centro Comunitario Rafael Lucio.

Afirmó que su administración se mantiene al servicio de la ciudadanía, con un compromiso prioritario hacia las infancias, a quienes reconoció como parte clave de la vida social.

Acompañaron a la Alcaldesa la Regidora Tercera, Mtra. Susan Liliana Morales Segura; el Regidor Cuarto, Lic. Alfonso Osegueda Cruz; la Regidora Sexta y Presidenta de la Comisión de Niñez y la Familia, Lic. Hilda Elvia Aguilar Arroyo; así como la Regidora Décima Tercera y Presidenta de la Comisión para la Inclusión de Personas con Discapacidad, Lic. Priscila Nataly Labastida Vega.

Ante la Directora del DIF Municipal, Psic. Olivia Aguilar Dorantes; la Procuradora para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes del DIF municipal, Lic. Lorena del Carmen Mendoza Sánchez y la Presidenta de Damas de la Cámara de la Industria de la Construcción Nacional para el Desarrollo Social y Sustentable A.C., C.P. Oralia Domínguez Bueno, enfatizó que, más allá de la conmemoración del Día de las Niñas y los Niños, se busca ofrecerles una Xalapa con oportunidades, plena, segura y con acceso a la salud, la educación y la recreación.

Durante el evento se destacó que no todas las niñas y los niños enfrentan las mismas condiciones ni cuentan con iguales oportunidades, por lo que es indispensable impulsar acciones que favorezcan la inclusión y contribuyan a mejorar su calidad de vida, especialmente ante las adversidades que enfrentan algunas familias.

En este sentido, informó que se impulsan estrategias para fortalecer la participación de las infancias, como la realización de un Cabildo Abierto enfocado en sus derechos y la integración de un Cabildo Infantil, donde podrán expresar sus inquietudes y plantear problemáticas desde su propia perspectiva.

Destacó que para su Gobierno, es importante escuchar desde la infancia cómo perciben la ciudad, identificar qué consideran necesario mejorar e impulsar políticas públicas y programas que fortalezcan su desarrollo integral, con pleno respeto a sus derechos desde las escuelas y las distintas áreas del gobierno municipal.

Por su parte, la Directora del DIF Municipal, Psic. Olivia Aguilar Dorantes, señaló que la inclusión representa un reto permanente para la institución, cuya labor se orienta a atender a las infancias que enfrentan situaciones de vulnerabilidad o posibles actos de discriminación.

Añadió que uno de los principales desafíos es generar entornos que favorezcan la participación plena de todas y todos, reconociendo y valorando la diversidad.

En su intervención, la Regidora Décima Tercera expresó que la celebración no solo reconoce a las niñas y los niños, sino que también visibiliza que en ellas se encuentra el presente de la sociedad que se construye día a día, no únicamente su futuro.

Agregó que, con el total respaldo de la Alcaldesa, se trabaja para consolidar un Xalapa más incluyente, frente a retos como la discriminación y la falta de garantía plena de derechos, por lo que es necesario avanzar hacia una sociedad más equitativa.

En representación de la niñez, H. A. B. L. destacó que el humanismo implica reconocer la diversidad en la forma en que las personas perciben y viven el mundo, así como practicar la empatía de manera cotidiana.

Comentó que la discapacidad no reside en las personas, sino en las barreras que limitan su participación, por lo que hizo un llamado a transformar esas condiciones para que los derechos se ejerzan plenamente en todos los ámbitos de la vida diaria.

Durante la jornada, niñas, niños, adolescentes y familias participaron en diversas actividades lúdicas, en un ambiente de convivencia sana e incluyente.