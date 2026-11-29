noviembre 28, 2026

“Segundo logro: recuperación de gas natural que antes se quemaba en la atmósfera, de Ixachi y de Bakté”, informó tras realizar un recorrido

Resaltó el avance del 30% en la planta de Escolín para producir fertilizantes, las tres plataformas nuevas de la Refinería Dos Bocas, el procesamiento de más de 1.4 millones de barriles diarios y la reducción de 20 mil mdd en la deuda de Pemex

Teapa, Tabasco, a 28 de noviembre de 2026.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recorrió la Batería de Separación Agave, en Tabasco, para supervisar las obras de modernización y optimización de sus instalaciones que le permitirán a Petróleos Mexicanos (Pemex) aprovechar 450 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd) de gas del campo Bakté y reducir la quema de gas en Agave, como parte de los cinco grandes logros para el fortalecimiento de Pemex.

“Segundo gran logro: estuvimos ayer, que se junta con el del día de hoy, el aprovechamiento del gas natural que se produce en Ixachi y en Bakté. Dos campos muy importantes, uno en Veracruz —o dos yacimientos prácticamente en Veracruz y en Tabasco— que se quemaba el gas a la atmósfera y que hoy se está recuperando. Dos campos o dos yacimientos que fueron reconocidos y trabajados durante el periodo del Presidente López Obrador. Particularmente, el descubrimiento de Bakté, su producción rápida y ahora el aprovechamiento del gas para beneficio de CFE, de la industria y de las familias de México. Segundo logro: recuperación de gas natural que antes se quemaba en la atmósfera, de Ixachi y de Bakté”, resaltó.

La Jefa del Ejecutivo Federal explicó que los otros cuatro grandes logros son el avance del 30 por ciento en la planta de producción en Escolín, como parte de la recuperación de la industria petroquímica y de producción de fertilizantes; el banderazo de salida de tres plataformas de Pemex desde la Terminal Marítima Dos Bocas hacia los campos petroleros en el Golfo de México; el procesamiento de más de 1.4 millones de barriles diarios en las ocho refinerías de Pemex; y la reducción de 20 mil millones de dólares en la deuda de la Empresa Pública del Estado.

“Así que es un fin de semana dedicado a la soberanía energética, a las y los trabajadores de Petróleos Mexicanos, al director de Pemex, que está haciendo muy buen trabajo con su equipo, y también a la secretaria de Energía, tabasqueña brillante que está también en nuestro equipo”, concluyó.