noviembre 25, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- En el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno presentará en los próximos días una nueva serie de iniciativas legislativas para fortalecer la protección de las mujeres y combatir la violencia de género, entre ellas una propuesta relacionada con la justicia familiar que dará a conocer este jueves

Al encabezar la presentación de las acciones gubernamentales por el llamado Día Naranja, la mandataria adelantó que las nuevas propuestas buscarán reforzar los mecanismos legales e institucionales para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y mejorar las condiciones para acceder a la justicia y recibir protección.

Sheinbaum recordó que, desde el inicio de su administración, hace poco más de dos años, su gobierno impulsó reformas constitucionales y legales para fortalecer el combate a la violencia contra las mujeres, entre las que destacó elevar a rango constitucional el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.

“Una de ellas fue elevar a rango constitucional el derecho de las mujeres a la vida libre de violencias”, señaló al explicar que las actividades presentadas forman parte de una estrategia que no se limita a una conmemoración, sino que contempla acciones y cambios legales para atender esta problemática.

La presidenta precisó que la iniciativa sobre justicia familiar será presentada este jueves y que durante los siguientes días, así como la próxima semana, se darán a conocer otras propuestas enfocadas en la protección de las mujeres frente a distintas expresiones de violencia.

“Vamos a estar presentando en estos días distintas iniciativas. El día de mañana vamos a presentar una iniciativa relacionada con la justicia familiar para la protección de las mujeres y así en los siguientes días, la semana que entra también vamos a presentar algunas otras iniciativas relacionadas con la protección de las mujeres en contra de la violencia”, anunció.

Para la presentación de las actividades, Sheinbaum estuvo acompañada por la secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo, quien encabezó la exposición de las acciones que comenzaron a desarrollarse a partir de este 25 de noviembre, así como por la representante de ONU Mujeres en México, Eleonora Betancur González

También participaron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya; la secretaria de Cultura, Claudia Curiel; la titular de Energía, Lucelena González; la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena; la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, y la titular de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López.

A la convocatoria se sumaron subsecretarias, funcionarias y directoras de organismos públicos, entre ellas Ingrid Gómez, subsecretaria de Derecho a una Vida Libre de Violencias; Elvira Concheiro, subsecretaria de Igualdad Sustantiva, y Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.