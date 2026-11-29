noviembre 28, 2026





Ariadna García

Xalapa, Ver.



Veracruz redujo 46% su deuda total y liberó a 199 municipios de un adeudo que comprometía parte de sus ingresos hasta 2036 destacó gobernadora Rocío Nahle García al rendir su Segundo Informe.



Señaló que el ahorro en intereses deja más recursos para las obras que este año alcanzó 5 mil 774 millones de pesos, 33% más que el año anterior.



» Con 72 de los 80 compromisos cumplidos en dos años, Veracruz está recuperando su grandeza», afirmó acompañada por la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, quien acudió en representación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.



Destacó que la economía veracruzana creció 5.1% en el segundo trimestre de 2026, el tercer mayor crecimiento del país, de acuerdo con el INEGI; este año se anunciaron 20 proyectos públicos y privados por 4 mil 270 millones de dólares, con potencial para generar 25 mil 900 empleos en la producción de alimentos, acero, petroquímicos y fertilizantes.



En seguridad, la incidencia delictiva bajó 19.5% y los homicidios dolosos disminuyeron 20% respecto al año anterior.



La Mandataria señaló que, en dos años, las autoridades estatales, federales y municipales celebraron 471 mesas para la construcción de la paz, donde acordaron acciones contra delitos como la extorsión y el secuestro. “Nuestro único pacto es con el pueblo”, reiteró.



“Hoy estamos desmantelando y acabando con los llamados cárteles inmobiliarios”, afirmó al referirse a las redes que durante años despojaron a familias de sus propiedades en varios municipios.



La administración estatal liquidó el adeudo histórico con el SAT, redujo a la mitad el pasivo con el ISSSTE y pagó 5 mil 964 millones de pesos de deuda bancaria, cuyo saldo bajó a 41 mil 811 millones. Los pagos anticipados, refinanciamientos y reestructuras redujeron 23% el costo financiero de la deuda y generaron un ahorro superior a mil millones de pesos.



Para el cierre de 2026, el Gobierno estatal estima ingresos por 180 mil millones de pesos, sin crear impuestos ni elevar las tasas vigentes; además, prevé apoyar a otros 60 municipios en la regularización de créditos fiscales por 464 millones de pesos, a fin de que accedan a las participaciones que les corresponden por el Impuesto Sobre la Renta.



Obras



En dos años, Veracruz destinó 8 mil 708 millones de pesos a 858 obras y acciones de infraestructura pública; para 2026 implicó 3 mil millones en 85 obras carreteras en 69 municipios de las diez regiones; en coordinación con la Federación, se realizan trabajos en 2 mil 613 kilómetros de carreteras federales y se construyen 18 puentes en la Huasteca.



Vialidad



Con una inversión de mil 200 millones de pesos, comenzó la construcción del puente Sotavento, que ofrecerá una vía alterna entre Boca del Río y Alvarado, y se destinan otros 950 millones de pesos a duplicar la capacidad del World Trade Center. En el sur, la inversión vinculada al Corredor Interoceánico superó los 2 mil millones de pesos en 33 municipios, mientras que en el norte se emitió la licitación para el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar de Tuxpan.



El Estado adquirió con recursos propios 308 autobuses para el transporte público en las zonas de Veracruz y Boca del Río, Coatzacoalcos y Minatitlán, Poza Rica y Coatzintla, Carlos A. Carrillo y Xalapa. También compró ocho autobuses para el traslado de deportistas y artistas. La inversión en las 316 unidades fue de mil 467 millones de pesos. “En movilidad hemos avanzado lo que no se hizo en décadas”, destacó.



Hasta octubre, los puertos de Veracruz, Tuxpan y Coatzacoalcos movilizaron 56 millones de toneladas de carga, equivalentes al 27% del total nacional. Las exportaciones de la industria alimentaria crecieron 3% y 56 empresas, 22 de ellas encabezadas por mujeres, se incorporaron a la marca Hecho en Veracruz.



Mediante los servicios de vinculación laboral, 15 mil 506 personas encontraron empleo formal y más de 46 mil recibieron capacitación, y la tasa estatal de desocupación fue de 1.9%, por debajo del 2.7% nacional.



Con la asistencia de las gobernadoras de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, y de Morelos, Margarita González Saravia, así como de los gobernadores de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, y de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, la jefa del Ejecutivo refrendó su compromiso de cuidar cada peso del erario y trabajar por las familias de los 212 municipios.



“Seguiré dando toda mi capacidad, toda mi energía, todo mi intelecto, día a día, por el gran amor a Veracruz”.