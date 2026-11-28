noviembre 28, 2026

Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a 28 de noviembre de 2026.- La visita de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada por la Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, al Complejo Petroquímico Escolín, coloca a Poza Rica en el contexto de los proyectos estratégicos que impulsa el Gobierno Federal para fortalecer la industria nacional y recuperar la capacidad productiva del país.

Durante su recorrido, realizado este viernes 27 de noviembre, se dio seguimiento al proyecto de construcción de una nueva planta de urea, fertilizante fundamental para fortalecer la producción agrícola y avanzar hacia la soberanía alimentaria de México.

La presencia de la Presidenta de México en territorio pozarricense representa un hecho relevante para el municipio, al poner de manifiesto la importancia estratégica de esta zona del norte de Veracruz dentro de los planes nacionales de desarrollo industrial. Asimismo, abre una perspectiva de mayores oportunidades para impulsar la actividad económica, la generación de empleos y el aprovechamiento de la infraestructura y vocación petroquímica de la región.

La recuperación de la actividad productiva en Escolín también representa una oportunidad para fortalecer las cadenas económicas regionales, generar demanda de servicios y favorecer la participación de distintos sectores productivos, con posibles beneficios que trasciendan al municipio y alcancen a las localidades vecinas.

La Presidenta de México Dra. Claudia Sheinbaum destacó que este proyecto forma parte de la recuperación de la industria petroquímica nacional, señalando la importancia de producir en México los fertilizantes necesarios para fortalecer el campo y reducir la dependencia del exterior.

El Gobierno de Poza Rica, encabezado por la Presidenta Municipal Adanely Rodríguez Rodríguez, reconoce la relevancia de que el municipio forme parte de la agenda de proyectos estratégicos nacionales y destaca la importancia de mantener una coordinación institucional que permita aprovechar las oportunidades de inversión, desarrollo y crecimiento para beneficio de las familias pozarricenses.