noviembre 25, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que las cuentas bancarias del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, nunca fueron descongeladas, como se había informado, y precisó que la controversia judicial se originó por una solicitud del exmandatario para poder recibir el pago de su pensión.

La primera mandataria de la nación explicó que, aunque Rocha Moya acudió ante un juzgado para solicitar autorización de recibir esos recursos, el bloqueo de sus cuentas se mantuvo vigente.

Por ello, rechazó que hubiera existido una liberación de los fondos que posteriormente la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) hubiera revertido.

Durante su declaración, Sheinbaum detalló que la UIF presentó un recurso de inconformidad ante la determinación judicial relacionada con la petición del exgobernador y que, en esta ocasión, el juez resolvió a favor de la autoridad financiera.

La precisión de la presidenta coloca el diferendo en el terreno de las resoluciones judiciales: no se trató, sostuvo, de un primer desbloqueo de las cuentas y de una nueva orden para congelarlas, sino de una disputa sobre el alcance de la autorización que Rocha Moya buscaba obtener para disponer de su pensión.

La presidenta subrayó que la resolución judicial que inicialmente favoreció al exmandatario no significó la liberación general de sus recursos, sino que le permitía disponer exclusivamente de los depósitos correspondientes a sus prestaciones de retiro.

La nueva determinación judicial dejó sin efecto esa posibilidad, por lo que Rocha Moya volvió a quedar impedido para retirar el dinero de sus pensiones, además de mantener las restricciones sobre el resto de sus recursos financieros.

Sheinbaum sostuvo que el exgobernador tiene derecho a recurrir la decisión judicial, al igual que cualquier ciudadano, y defendió que el procedimiento se desarrolle conforme a las disposiciones legales.

«Él, como cualquier otra persona, tiene derecho a impugnar también esta decisión. Es parte del Poder Judicial y del Estado de Derecho en México. La gente tiene derecho a su defensa», expresó.