Sheinbaum destaca reconocimiento de Meade sobre el desempeño económico de su gobierno

Sheinbaum destaca reconocimiento de Meade sobre el desempeño económico de su gobierno

noviembre 25, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum consideró relevante el reconocimiento del exsecretario de Hacienda y excandidato presidencial, José Antonio Meade a la política económica de su gobierno, luego de que el también presidente del Consejo de Administración de HSBC México afirmara que el país incluso podría superar las metas fiscales establecidas para 2027.

“Vale la pena escuchar a una persona como José Antonio Meade, que es un economista reconocido y que está reconociendo los esfuerzos que está haciendo el gobierno de México y nuestra política económica”, sostuvo durante su conferencia matutina.

La mandataria aseguró que México avanza por buen camino y afirmó que su administración también recibió un reconocimiento internacional durante el encuentro que sostuvo con la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI), quien, dijo, expresó confianza en las decisiones económicas del país.

“Hubo un reconocimiento también a la política del gobierno de México y una certeza de que se están haciendo bien las cosas”, señaló.

Sheinbaum respondió así a las declaraciones de Meade, quien durante un foro en la Universidad Panamericana consideró que el gobierno mexicano tiene condiciones para cumplir, e incluso superar, sus compromisos fiscales para 2027.

El exfuncionario destacó tres indicadores: un déficit público de 3.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), requerimientos financieros del sector público equivalentes a 4.1 por ciento y un superávit primario de 0.1 por ciento, que representaría el primero en cinco años.

Meade sostuvo que el mercado mantiene tranquilidad frente al paquete económico, aunque advirtió que esa confianza dependerá de que las metas comprometidas efectivamente se cumplan.

También identificó como uno de los principales desafíos presupuestarios conciliar el financiamiento de los programas sociales, las pensiones y el pago de intereses de la deuda pública.

La presidenta aprovechó el reconocimiento para cuestionar a un sector de medios de comunicación, columnistas y comentaristas que, afirmó, mantienen una postura crítica permanente frente a las decisiones de su administración, independientemente de las medidas que adopte.

“Hay un grupo de medios, columnistas, comentócratas, que no importa lo que hagamos, siempre van a estar en contra; si hacemos una cosa, porque hacemos una cosa, si hacemos otra, porque hacemos otra”, expresó.

Además, acusó a algunos medios de difundir calumnias, mentiras y noticias falsas contra integrantes de su gobierno, por lo que anunció la creación de una página especial y cuentas en redes sociales para concentrar los desmentidos oficiales.

Explicó que el mecanismo permitirá publicar información que la administración federal considere falsa o difamatoria, debido a que el espacio semanal del detector de mentiras, que se presenta los miércoles, resulta insuficiente para responder a todas las publicaciones que cuestionan al gobierno.

La presentación de esta plataforma se realizará en una fecha posterior.

Sheinbaum mencionó como ejemplo una publicación que, aseguró, difundió información falsa sobre Luz Elena González, secretaria de Energía, quien emitiría un posicionamiento para responder a los señalamientos.

La mandataria insistió en que los desmentidos son necesarios para evitar que las versiones que considera falsas permanezcan en la opinión pública y terminen por presentarse como hechos comprobados.

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró relevante el reconocimiento del exsecretario de Hacienda y excandidato presidencial, José Antonio Meade a la política económica de su gobierno, luego de que el también presidente del Consejo de Administración de HSBC México afirmara que el país incluso podría superar las metas fiscales establecidas para 2027.

“Vale la pena escuchar a una persona como José Antonio Meade, que es un economista reconocido y que está reconociendo los esfuerzos que está haciendo el gobierno de México y nuestra política económica”, sostuvo durante su conferencia matutina.

La mandataria aseguró que México avanza por buen camino y afirmó que su administración también recibió un reconocimiento internacional durante el encuentro que sostuvo con la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI), quien, dijo, expresó confianza en las decisiones económicas del país.

“Hubo un reconocimiento también a la política del gobierno de México y una certeza de que se están haciendo bien las cosas”, señaló.

Sheinbaum respondió así a las declaraciones de Meade, quien durante un foro en la Universidad Panamericana consideró que el gobierno mexicano tiene condiciones para cumplir, e incluso superar, sus compromisos fiscales para 2027.

El exfuncionario destacó tres indicadores: un déficit público de 3.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), requerimientos financieros del sector público equivalentes a 4.1 por ciento y un superávit primario de 0.1 por ciento, que representaría el primero en cinco años.

Meade sostuvo que el mercado mantiene tranquilidad frente al paquete económico, aunque advirtió que esa confianza dependerá de que las metas comprometidas efectivamente se cumplan.

También identificó como uno de los principales desafíos presupuestarios conciliar el financiamiento de los programas sociales, las pensiones y el pago de intereses de la deuda pública.

La presidenta aprovechó el reconocimiento para cuestionar a un sector de medios de comunicación, columnistas y comentaristas que, afirmó, mantienen una postura crítica permanente frente a las decisiones de su administración, independientemente de las medidas que adopte.

“Hay un grupo de medios, columnistas, comentócratas, que no importa lo que hagamos, siempre van a estar en contra; si hacemos una cosa, porque hacemos una cosa, si hacemos otra, porque hacemos otra”, expresó.

Además, acusó a algunos medios de difundir calumnias, mentiras y noticias falsas contra integrantes de su gobierno, por lo que anunció la creación de una página especial y cuentas en redes sociales para concentrar los desmentidos oficiales.

Explicó que el mecanismo permitirá publicar información que la administración federal considere falsa o difamatoria, debido a que el espacio semanal del detector de mentiras, que se presenta los miércoles, resulta insuficiente para responder a todas las publicaciones que cuestionan al gobierno.

La presentación de esta plataforma se realizará en una fecha posterior.

Sheinbaum mencionó como ejemplo una publicación que, aseguró, difundió información falsa sobre Luz Elena González, secretaria de Energía, quien emitiría un posicionamiento para responder a los señalamientos.

La mandataria insistió en que los desmentidos son necesarios para evitar que las versiones que considera falsas permanezcan en la opinión pública y terminen por presentarse como hechos comprobados.