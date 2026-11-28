noviembre 28, 2026

Isabel Ortega/Xalapa. El secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Reyes Hernández, confirmó que este año el Gobierno dispersará la totalidad de los pagos correspondientes al aguinaldo de los trabajadores, por lo que no quedará ninguna parte pendiente para enero de 2027.

El funcionario explicó que el pago se realizará en dos exhibiciones: la primera el próximo 11 de diciembre y la segunda el día 18. Aseguró que también se cubrirán al 100 por ciento los salarios de los trabajadores, en tiempo y forma.

Reyes Hernández destacó que, a diferencia de años anteriores, cuando era necesario recurrir al flujo de recursos de enero para completar el pago de esta prestación, en esta ocasión se cuenta con la disponibilidad financiera para cubrirla durante diciembre.

“Se paga el aguinaldo, se pagan los salarios al 100 por ciento. La primera parte se paga el 11 y la segunda el 18. Todo se paga este año, ya no pagamos nada el año que viene. Todo para los trabajadores, en tiempo y forma. Antes teníamos que utilizar flujo de enero y ahorita tenemos recursos para hacerlo desde ahora. Con eso vamos a beneficiar a mucha gente, porque desde ahorita van a tener recursos para las fiestas decembrinas y para fin de año”.

Señaló que adelantar la dispersión permitirá que los trabajadores cuenten con sus recursos antes de las fiestas decembrinas y puedan afrontar los gastos de fin de año.

Respecto a la posibilidad de que trabajadores del sector salud reciban nuevamente parte de sus prestaciones mediante tarjetas de vales, indicó que ese asunto corresponde directamente a la Secretaría de Salud.