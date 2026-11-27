noviembre 27, 2026

Petróleos Mexicanos (Pemex) concluyó el Módulo I del Curso para la Formación de Operadores de Segunda de Plantas de Proceso en la Refinería Minatitlán, etapa en la que 41 trabajadores finalizaron satisfactoriamente su capacitación.

Coordinado por la Dirección de Procesos Industriales, este programa busca fortalecer las capacidades técnicas del personal y consolidar los cuadros de reemplazo dentro del Sistema Nacional de Refinación (SNR).

Durante el evento, el Mtro. Daniel Edmundo Lira Ponce, Gerente de la Refinería Minatitlán, destacó la importancia de impulsar la formación continua para garantizar la operatividad del centro de trabajo y estructurar los relevos generacionales en el SNR. Asimismo, exhortó a los participantes a mantener su compromiso durante los dos módulos restantes.

La ceremonia de cierre contó con la participación presencial de representantes de la Dirección de Procesos Industriales, el área de Desarrollo Humano y la representación sindical. De manera remota, asistieron autoridades de la Subdirección de Producción de Petrolíferos, la Gerencia de Capacitación y Servicios al Personal, así como integrantes de la Comisión Nacional Mixta de Capacitación (CONAMICA). Al finalizar, la Mtra. Isela Alvarado Trinidad y la Lic. Corina Jarquín Arellanez entregaron los diplomas correspondientes a los egresados de esta primera etapa.

Con estas acciones, Pemex refrenda su compromiso con el fortalecimiento operativo y la soberanía energética del país, asegurando la continuidad de los procesos y la transformación de la industria petrolera nacional.