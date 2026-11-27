Confirma Sheinbaum envío de protestas a EU por canal de la DEA para denunciar a cárteles

Confirma Sheinbaum envío de protestas a EU por canal de la DEA para denunciar a cárteles

noviembre 27, 2026

Pide de nueva cuenta que asuman su responsabilidad por consumo de estas sustancias

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que Estados Unidos también debe asumir su responsabilidad en el combate al narcotráfico, particularmente en la atención al consumo de drogas, la distribución de estupefacientes y el lavado de dinero que realizan las organizaciones criminales en territorio estadounidense, por lo que rechazó que se pretenda colocar en México toda la carga de esta problemática.

En medio de las diferencias con Washington por el anuncio de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de habilitar un canal para recibir denuncias relacionadas con el Cártel de Sinaloa, la mandataria sostuvo que la responsabilidad de combatir el narcotráfico no está exclusivamente en México y que el gobierno estadounidense debe actuar dentro de sus propias fronteras.

“No puede ser esta visión de que la responsabilidad está en México. Nosotros asumimos la responsabilidad que nos corresponde y trabajamos todos los días para la pacificación del país y ayudamos a que no lleguen drogas a Estados Unidos”, puntualizó.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum insistió en que la cooperación bilateral en materia de seguridad debe sustentarse en el respeto a la soberanía y no en una relación de subordinación, por lo que consideró necesario que su gobierno manifieste su desacuerdo cuando las autoridades estadounidenses anuncian medidas que pueden interpretarse como injerencistas.

Subrayó que su obligación como presidenta es defender la Constitución y la soberanía nacional, mandato que, dijo, deriva tanto del marco constitucional como de la voluntad popular.

“Más que qué tanto podemos influir en las decisiones de Washington, nuestro papel, nuestro trabajo, nuestra misión, nuestra convicción, y como presidenta la defensa de la Constitución es la defensa de la soberanía”, expresó.

La titular del Ejecutivo federal reiteró que la relación con Estados Unidos debe mantenerse bajo los principios de coordinación y cooperación, pero nunca de subordinación, y sostuvo que México tiene soberanía territorial y capacidad para decidir las acciones que se desarrollan dentro de su territorio.

En ese contexto, planteó que Washington tiene tareas fundamentales que atender en su propio país, comenzando por reducir el consumo de drogas y combatir las redes criminales que distribuyen sustancias ilícitas entre su población.

Cuestionó quiénes comercializan el fentanilo y otras drogas en las ciudades estadounidenses, quiénes las distribuyen y dónde se lava el dinero que genera ese negocio, al señalar que esas actividades también forman parte de la responsabilidad que debe asumir el gobierno de ese país.

“Estados Unidos tiene una responsabilidad con su población, que es la atención del consumo de drogas y también la parte que tiene que ver con la detención de los cárteles de la droga que operan en Estados Unidos”, señaló.

Sheinbaum consideró que el problema no puede abordarse únicamente desde la perspectiva del tráfico de drogas que cruza la frontera, sino que debe contemplar las condiciones sociales y culturales que favorecen el consumo en Estados Unidos.

Para explicar esta diferencia, retomó una reflexión del expresidente Andrés Manuel López Obrador, contenida en su libro Grandeza, sobre los valores culturales y la concepción de la felicidad en ambas sociedades.

Expuso que, de acuerdo con esa interpretación, en Estados Unidos existe una visión más orientada a lo material, al dinero y a la acumulación, mientras que en México prevalecen valores familiares, comunitarios y de solidaridad que deben preservarse.

La presidenta sostuvo que la atención de las causas del consumo debe formar parte de la estrategia estadounidense, además de las acciones policiales para detener a quienes distribuyen drogas y lavan los recursos provenientes de esa actividad.

En contraste, defendió los resultados de su administración en el combate a la producción y trasiego de estupefacientes, al destacar que se han asegurado miles de laboratorios clandestinos y que el propio gobierno estadounidense ha reconocido una reducción cercana a 65 por ciento en el cruce de fentanilo desde México hacia ese país, desde el inicio de su administración hasta el momento actual.

La mandataria utilizó esos resultados para insistir en que México está cumpliendo con la parte que le corresponde y que la cooperación debe reconocer los esfuerzos de ambos gobiernos, sin trasladar unilateralmente la responsabilidad al territorio mexicano.

Respecto al canal de denuncias anunciado por la DEA, la presidenta confirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya presentó una queja formal ante el embajador de Estados Unidos en México.

Explicó que el canciller Roberto Velasco, se comunicó con Ronald Johnson para manifestarle la inconformidad del gobierno mexicano por esta iniciativa, y que el embajador respondió que revisaría la situación.