noviembre 27, 2026

Ubicada en la zona de Corporativos de Santa Fe, contiene el archivo cultural más grande de Iberoamérica

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La Bodega Nacional de Arte, considerada una de las instalaciones más importantes de su tipo en el mundo y única en América Latina, entró en su etapa de operación en la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec, con la misión de concentrar el resguardo, la conservación y la restauración del patrimonio artístico de México, además de abrir por primera vez espacios para que el público conozca las colecciones que pertenecen al Estado mexicano.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, informó que el complejo ya resguarda 43 mil obras, equivalentes a 60 por ciento de la colección artística nacional, integrada por aproximadamente 69 mil 500 piezas procedentes de 12 museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

El proyecto representa un cambio en las condiciones de protección del patrimonio, al reunir en un mismo espacio instalaciones especializadas para almacenar, conservar y restaurar las obras, con lo que se busca reducir los riesgos de deterioro derivados de los traslados entre diferentes sedes y garantizar condiciones óptimas de preservación.

Curiel de Icaza destacó que uno de los aspectos más relevantes es su vocación pública, pues el recinto no funcionará exclusivamente como un espacio de almacenamiento, sino que permitirá acercar a los visitantes al patrimonio artístico nacional y conocer, de la mano de especialistas, los procedimientos técnicos para protegerlo.

La Bodega Nacional de Arte cuenta con una superficie de 45 mil metros cuadrados, de los cuales 26 mil corresponden a construcción distribuida en 12 edificios. Dispone de 11 bóvedas especializadas, organizadas de acuerdo con los materiales y soportes de las piezas, entre ellos pintura, fotografía y textiles.

Las instalaciones incorporan sistemas de control de temperatura y humedad, vigilancia y protección contra incendios, diseñados para mantener las colecciones en condiciones adecuadas.

Además, albergan la nueva sede del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (CENCROPAM), cuyas instalaciones triplican la superficie de sus talleres, que ahora superan los tres mil 400 metros cuadrados y cuentan con 11 espacios de trabajo especializado.

La secretaria de Cultura señaló que la apertura coincide con el 80 aniversario del INBAL y forma parte del Proyecto Integral Chapultepec, Naturaleza y Cultura. La obra arquitectónica estuvo a cargo de Mauricio Rocha y Torbide.

Por su parte, la directora del INBAL, Alejandra de la Paz Nájera, detalló que los espacios abiertos al público comenzarán a recibir visitantes el próximo miércoles, a partir de las 10:00 horas.

Entre los principales atractivos se encuentra una bodega visitable que exhibirá 334 obras de distintos acervos del instituto. Los asistentes podrán conocer piezas de la colección de arte popular reunida por Roberto Montenegro, títeres y marionetas de la colección Rosete Aranda, así como obras de David Alfaro Siqueiros, Gerardo Murillo, conocido como el doctor Atl, Frida Kahlo y Leonora Carrington.

Durante los recorridos, especialistas del CENCROPAM explicarán cómo se clasifican, resguardan y conservan las colecciones, así como los cuidados específicos que requiere cada pieza.

El recinto también contará con una galería para exposiciones temporales, cuya primera muestra será El tacto imaginado. Patrimonio escultórico del INBAL, curada por Rodrigo Torres, que reúne 52 obras y ofrece un recorrido por prácticamente un siglo de escultura en México.

De la Paz Nájera explicó que las exposiciones cambiarán cada cuatro meses y buscarán recuperar artistas, obras y trayectorias que han tenido poca visibilidad. Algunas de las piezas de la muestra inaugural se exhiben por primera vez, otras fueron restauradas por especialistas y algunas regresan a la vista del público después de permanecer durante años almacenadas.

La oferta cultural se complementará con una mediateca que pondrá a disposición de los visitantes 12 mil 750 publicaciones especializadas, entre memorias de museos, materiales sobre conservación y restauración, libros de arquitectura moderna y arte contemporáneo.

También habrá una tienda-librería y un auditorio para desarrollar actividades de divulgación.

Con esta apertura, el gobierno federal busca transformar la manera en que se protege y se relaciona la sociedad con las colecciones públicas: además de contar con infraestructura especializada para preservar miles de piezas, el patrimonio artístico dejará de permanecer exclusivamente bajo resguardo institucional para convertirse en un espacio de conocimiento y acercamiento cultural.