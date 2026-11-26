Sheinbaum deja en manos de la FGR el extraditar o no a EU al “Chapo Isidro”

Sheinbaum deja en manos de la FGR el extraditar o no a EU al “Chapo Isidro”

noviembre 26, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la eventual extradición a Estados Unidos de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, deberá ser evaluada por la Fiscalía General de la República (FGR) y el Gabinete de Seguridad, con base en lo que resulte más conveniente para México y en la necesidad de garantizar la paz y la seguridad en el país.

Cuestionada sobre si el presunto líder criminal debe ser enviado a territorio estadounidense, donde existe una solicitud de extradición, o permanecer en México para enfrentar los procesos penales que también le ha iniciado la Fiscalía, la mandataria evitó adelantar una postura sobre el destino del detenido y señaló que la decisión corresponde a las autoridades responsables de las investigaciones y de la estrategia de seguridad.

“Pues tiene que ser evaluado por la propia Fiscalía y el propio Gabinete de Seguridad. Aquí es la conveniencia para México, qué es mejor para el país”, respondió.

Sheinbaum Pardo subrayó que la determinación deberá sustentarse en las condiciones que permitan proteger los intereses nacionales y contribuir a mantener la tranquilidad y la seguridad de la población.

“Sobre esa decisión tendrá que establecerlo la Fiscalía y el propio Gabinete de Seguridad, de acuerdo con garantizar la paz y la seguridad en el país”, puntualizó.

La declaración coloca como principal criterio para resolver el futuro jurídico de Meza Flores el impacto que su permanencia en México o su eventual entrega a las autoridades estadounidenses pudiera tener en la seguridad nacional, por encima de adelantar una decisión sobre la solicitud de extradición.

El caso involucra procedimientos judiciales en ambos países. Mientras Estados Unidos reclama al presunto narcotraficante por los delitos que le atribuye, en México la FGR también ha formulado imputaciones en su contra, por lo que las autoridades deberán valorar los alcances de las investigaciones y las implicaciones jurídicas de una eventual entrega.

La decisión será relevante también por el contexto de violencia que enfrenta Sinaloa y por las operaciones de seguridad desplegadas en la región para combatir a las organizaciones criminales.

Con su respuesta, la presidenta dejó claro que no será una determinación política anunciada desde Palacio Nacional, sino una resolución que deberá construirse entre la Fiscalía y el Gabinete de Seguridad, tomando en cuenta las consecuencias para el país.