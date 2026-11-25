noviembre 25, 2026

Fue regresada a España porque entró a EU con pasaporte ibérico, detalla

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el Gobierno de México ya solicitó formalmente a España la extradición de la conductora Inés Gómez Mont, luego de que autoridades de Estados Unidos determinaran deportarla a territorio español debido a que cuenta con la nacionalidad de ese país y habría ingresado con pasaporte español.

La primera mandataria de la nación explicó que, ante la decisión estadounidense de no entregarla a México, su administración inició el procedimiento correspondiente ante el gobierno español para que Gómez Mont sea trasladada a territorio mexicano y enfrente las órdenes de aprehensión que existen en su contra.

“Ya pedimos la orden de extradición a España también, ya la solicitamos”, afirmó Sheinbaum, quien subrayó que, paralelamente, México exigirá explicaciones a Estados Unidos por el retiro de la ficha roja de Interpol que pesaba sobre la conductora.

Durante su conferencia matutina, la presidenta calificó el asunto como relevante para la relación bilateral con Washington, debido a que Gómez Mont contaba con una alerta internacional solicitada por México a partir de las denuncias y órdenes de aprehensión emitidas en su contra. Sin embargo, dicha notificación fue retirada hace aproximadamente un mes.

Sheinbaum cuestionó por qué Interpol determinó cancelar la ficha roja, mecanismo que permite solicitar la localización y detención provisional de una persona en los países integrantes de esa organización internacional, cuando existen órdenes judiciales en su contra.

“Tenemos una queja muy relevante a Interpol, primero, ¿por qué se retiró esta ficha roja?, y en particular al gobierno de Estados Unidos, porque ellos saben que hay una orden de aprehensión”, señaló.

La presidenta anunció que México enviará una nota diplomática a Washington para manifestar su inconformidad, aunque dejó claro que la solicitud de extradición a España ya está en marcha y constituye ahora la vía para conseguir que Gómez Mont sea entregada a la justicia mexicana.

El caso también fue colocado por Sheinbaum en el contexto de la cooperación judicial entre ambos países. Recordó que México ha enviado 94 personas a Estados Unidos y sostuvo que espera reciprocidad para atender las solicitudes mexicanas de extradición y entrega de presuntos delincuentes.

“Así como nosotros enviamos 94 delincuentes a Estados Unidos, pues pedimos reciprocidad”, expresó.

Como ejemplo de los asuntos pendientes, mencionó las solicitudes relacionadas con el caso Ayotzinapa y la extradición de José Ulises Bernabé García, juez de Barandilla, cuyo expediente, aseguró, entregó personalmente al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sin que hasta ahora se haya concretado su entrega.

La mandataria insistió en que el gobierno mexicano quiere conocer por qué se retiró la ficha roja contra Gómez Mont, al señalar que existen investigaciones sobre su presunta participación en operaciones relacionadas con facturación falsa.