Rocío Nahle destaca avances en seguridad, salud, movilidad y economía durante su Segundo Informe de Gobierno

Rocío Nahle destaca avances en seguridad, salud, movilidad y economía durante su Segundo Informe de Gobierno

noviembre 28, 2026

Redacción/Xalapa. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, presentó este sábado 28 de noviembre su Segundo Informe de Gobierno en la Plaza Lerdo de Xalapa, donde aseguró haber cumplido 72 de los 80 compromisos establecidos al inicio de su administración.

Durante su mensaje, la mandataria estatal destacó los avances alcanzados en materia de salud, educación, infraestructura, movilidad, seguridad, desarrollo económico y finanzas públicas, al tiempo que reiteró que la atención ciudadana es una de las prioridades de su gobierno.

En materia de gobernabilidad, informó que la Secretaría de Gobierno atendió 2 mil 160 expresiones sociales y mil 120 casos relacionados con la tenencia de la tierra. Asimismo, señaló que durante sus primeros dos años de administración se han realizado 471 mesas para la construcción de la paz.

Respecto al desarrollo económico, Nahle García afirmó que Veracruz registró un crecimiento del 5.1 por ciento, por encima del promedio nacional del 2 por ciento. También destacó el anuncio de inversiones por 4 mil 270 millones de dólares, con las que se proyecta la generación de más de 25 mil empleos.

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En cuanto a movilidad, informó que se destinaron mil 467 millones de pesos a la adquisición de 316 autobuses híbridos de bajas emisiones, sin contratar deuda pública. Entre los sistemas de transporte que destacó se encuentran Ulúa, Quetzalli, Totonaco, Papaloapan y Atenas, los cuales forman parte de la modernización del transporte público en distintas regiones de la entidad.

Además, dio a conocer la adquisición de cuatro helicópteros con una inversión de 390 millones de pesos, destinados a labores de seguridad, protección civil, atención de emergencias médicas y combate de incendios.

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En el sector salud, resaltó la implementación del programa Camionetitas de la Salud, mediante el cual se distribuyen medicamentos e insumos médicos. En educación, destacó la entrega de materiales escolares y los programas de desayunos calientes para estudiantes.

Sobre infraestructura, hizo referencia a los trabajos de construcción y rehabilitación de carreteras y caminos para mejorar la conectividad entre municipios y comunidades.

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En materia de finanzas públicas, la gobernadora destacó la liquidación de la deuda bursátil de 199 municipios, el pago de adeudos históricos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la reducción del 50 por ciento de la deuda con el ISSSTE.

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Asimismo, aseguró que su administración trabaja para desmantelar redes dedicadas al despojo de propiedades, conocidas como cárteles inmobiliarios.

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A dos años de haber asumido el cargo, Nahle García reiteró su compromiso de mantener una administración enfocada en la atención a la población, la gobernabilidad, el respeto a la ley y los derechos humanos.

Nota: Las cifras corresponden a los resultados anunciados por la gobernadora durante su informe y no a una evaluación independiente de su administración.