noviembre 27, 2026

La firma se daría en Mar-a-Lago en la Cumbre del G20. El lunes Ebrard volverá a estar en Washington

“Reunión en Florida no es la última oportunidad para lograrlo”, aclara

Carlos Guzmán | Corresponsal cdmx.- La presidenta Claudia Sheinbaum confió en que México pueda alcanzar durante diciembre un acuerdo comercial con el gobierno de Estados Unidos que permita reducir los aranceles impuestos a las exportaciones mexicanas de automóviles, acero, aluminio y sus derivados, aunque advirtió que la negociación dependerá de las propuestas que presente Washington y de que las condiciones resulten convenientes para el país.

La mandataria dejó claro que su gobierno no aceptará un entendimiento a cualquier costo ni sacrificará los intereses nacionales con tal de cerrar las negociaciones antes de que termine 2026.

“Esperamos poder llegar a un acuerdo este diciembre, pero va a depender un poco de las propuestas que se presenten”, señaló al referirse a las conversaciones que mantienen ambos gobiernos en materia comercial.

Sheinbaum Pardo también confirmó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajará la próxima semana a Estados Unidos para continuar las negociaciones con el Departamento de Comercio y con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, responsable de los asuntos relacionados con los tratados comerciales.

El objetivo central de México, precisó, es conseguir una disminución de los aranceles establecidos mediante el llamado Decreto 232, que afecta particularmente a sectores estratégicos de la industria nacional, como el automotriz, el siderúrgico y el del aluminio.

La presidenta consideró que existe la posibilidad de alcanzar un entendimiento que beneficie a México, pero insistió en que cualquier acuerdo deberá responder a los intereses económicos del país y no únicamente a la intención de concluir las conversaciones en un plazo determinado.

“Sí podemos llegar a este acuerdo y sí le conviene a México, porque no llegar a un acuerdo bajo cualquier circunstancia, sino siempre defendiendo y poniendo por encima de todo los intereses del país”, puntualizó.

Las declaraciones de Sheinbaum se producen en un momento clave para la relación económica bilateral, debido a las medidas arancelarias aplicadas por la administración de Donald Trump y a las negociaciones que buscan reducir sus efectos sobre las exportaciones mexicanas.

La mandataria también descartó que el diálogo con Washington tenga como límite la conclusión del presente año o que las conversaciones dependan de una sola reunión entre ambos gobiernos.

Recordó que el presidente Donald Trump permanecerá dos años más al frente de la Casa Blanca y que existe comunicación permanente entre las dos administraciones.

En ese sentido, adelantó que en enero habrá cambios en el escenario político estadounidense con la entrada de un nuevo Congreso, un nuevo Senado y nuevos gobernadores, situación que modificará parcialmente las condiciones políticas en ese país, aunque no interrumpirá la relación directa entre los gobiernos.

“Siempre hay diálogo”, afirmó al subrayar que la interlocución con la administración Trump continuará en todas las áreas en las que ambos países mantienen trabajos conjuntos.

La presidenta insistió en que México mantiene abiertas las vías diplomáticas y comerciales para encontrar una salida a las diferencias arancelarias, particularmente en sectores donde la integración productiva entre ambas economías tiene un peso significativo.