UV celebra 40 años del Fondo de Empresas por su servicio y apoyo a la comunidad

UV celebra 40 años del Fondo de Empresas por su servicio y apoyo a la comunidad

noviembre 27, 2026

27/11/2026, Xalapa, Ver.- Por su contribución al desarrollo institucional mediante la generación de recursos propios, la diversificación de servicios y la atención de necesidades de la comunidad universitaria, la Universidad Veracruzana (UV) conmemoró 40 años de trayectoria del Fondo de Empresas de la UV con la develación de una placa conmemorativa.

En el evento realizado en el Auditorio “Arq. Domingo García Ramos” de la Facultad de Arquitectura, el secretario Académico, Arturo Aguilar Ye, en representación del rector Martín Aguilar Sánchez, reconoció su contribución al desarrollo institucional y destacó que, a lo largo de cuatro décadas, este organismo ha sabido transformar y adecuar sus actividades a las necesidades de la institución.

El secretario Académico, Arturo Aguilar Ye, apuntó la contribución del Fondo de Empresas al desarrollo institucional durante cuatro décadas

Señaló que la capacidad de generar y administrar recursos propios, así como establecer vínculos de cooperación con distintos sectores, forma parte del ejercicio responsable de la administración universitaria, por lo que el Fondo de Empresas de la UV tiene la tarea de conciliar la rentabilidad económica de sus proyectos con el sentido social que orienta el quehacer de esta casa de estudios.

“Estamos a días de conmemorar 30 años de la autonomía de esta casa de estudios y resulta significativo celebrar la trayectoria de este organismo que desde una década antes de la conquista de la autonomía ya procuraba contribuir al fortalecimiento patrimonial de la universidad”, apuntó.

Zully Pelayo Rivera, gerente general del Fondo de Empresas de la UV, recordó la trayectoria del organismo desde su creación

Entre sus aportaciones destacó los servicios de movilidad y alimentación ofertados al estudiantado, el fomento del ahorro entre las y los trabajadores, la difusión de expresiones artísticas y culturales, y la gestión de proyectos que ponen las capacidades académicas y profesionales de la universidad al servicio de la sociedad.

De manera particular, enfatizó la relevancia de los comedores universitarios, cuya operación prioriza el bienestar estudiantil mediante alimentos saludables, accesibles y contribuye a generar condiciones de mayor equidad para el ingreso, la permanencia y el egreso de las y los estudiantes.

“Sin duda son esfuerzos muy importantes. Celebrar 40 años de vida institucional es también reconocer a las personas que han construido esta historia con su trabajo cotidiano. La placa que va a develarse es una expresión de gratitud hacia quienes hicieron posible esta historia y del compromiso que asumimos para darle continuidad con renovada visión de futuro”, aseguró.

Aída Barrera Luna, estudiante de la Facultad de Pedagogía y becaria, compartió su experiencia como beneficiaria de los comedores universitarios

Por su parte, la gerente general del Fondo de Empresas de la UV, Zully Pelayo Rivera, recordó que el organismo se constituyó el 29 de noviembre de 1986, bajo el nombre de Fondo para el Fomento de las Actividades de la Universidad Veracruzana, y que en 1999 adoptó su denominación actual.

“Hoy no venimos sólo a celebrar un aniversario, venimos a develar una placa, pero sobre todo venimos a mirarnos a nosotros mismos después de 40 años. No cumplimos 40 años de existir, cumplimos 40 años de servir. Hoy quiero que pensemos en el Fondo como que realmente es y siempre ha sido para nosotros, sinónimo de riqueza, riqueza de ideas, riqueza de trabajo, riqueza de talento y riqueza de servicio”, expresó.

Explicó que, aunque cuenta con figura jurídica propia como asociación civil, mantiene una estrecha vinculación con la universidad, con la que trabaja de manera coordinada para contribuir al cumplimiento de sus fines y se ha conformado como “una herramienta de servicio y una aliada institucional”.

Manuel Cienfuegos García reconoció el trabajo de las y los colaboradores que forman parte del Fondo de Empresas

“Hoy nos sentimos parte de la UV porque lo somos, porque la UV no nos creó para vernos desde lejos, nos creó para caminar junto a ella y en ese camino compartido quiero expresar un agradecimiento especial a nuestro rector Martín Aguilar Sánchez y a las autoridades universitarias por la confianza depositada en el Fondo, por permitirnos seguir sumando esfuerzos y continuar trabajando de la mano”, dijo.

Al repasar su trayectoria, mencionó la evolución de sus proyectos, desde las actividades editoriales, las farmacias universitarias y los centros de capacitación en informática, hasta la incorporación de servicios de transporte, las tiendas universitarias, espectáculos culturales, equipos deportivos, limpieza y gestión de proyectos académicos y de investigación, por mencionar algunos.

María Gloria Martínez Morales recibió un reconocimiento por sus 33 años de servicio en el Fondo de Empresas de la UV

Actualmente, el Fondo cuenta además con 13 comedores universitarios y 10 unidades de servicio, es decir, no se trata de una sola empresa, sino “una riqueza de empresas que se han ido reconvirtiendo para seguir adelante creciendo y madurando. Logros que son el resultado de una historia compartida, de una universidad que ha confiado en nosotros y brindado oportunidades para crecer”.

Como parte de la conmemoración, Aída Barrera Luna, estudiante de séptimo semestre de la Facultad de Pedagogía y becaria de alimentos en los comedores, compartió que dicho apoyo le ha permitido reducir gastos, acceder a comidas nutritivas y organizar mejor sus jornadas académicas, especialmente porque realiza diariamente un trayecto de cuatro a cinco horas para trasladarse a su entidad académica.

Integrantes de la comunidad universitaria acompañaron la celebración de cuatro décadas de trabajo del Fondo

“Quiero agradecer a Fundación UV por la beca que recibimos, que nos abre una puerta como estudiantes y futuros profesionales. A Empresas UV por operar todos los días los comedores universitarios, por el esfuerzo y dedicación que realizan los empleados, pero sobre todo el compromiso para que todo funcione y, por último, quiero dirigirme especialmente a la Universidad Veracruzana para agradecerle la creación de los comedores. Gracias por comprender que la alimentación es un factor clave para el desempeño académico”, indicó.

Del mismo modo, Manuel Cienfuegos García, secretario de la Asamblea General y asociado del Fondo de Empresas de la UV, apuntó el trabajo de sus 110 colaboradores, la existencia de 13 comedores universitarios, el total de mil 400 beneficiarios en Ahorro UV, y reiteró su reconocimiento al esfuerzo de quienes han participado en su consolidación y la confianza de las autoridades universitarias.

La Xalli Big Band y Espectáculo Jarocho participaron en el programa artístico de la celebración

“Agradecer a todos la confianza, desde luego a las autoridades y felicitar al súper equipo. Felicidades al Fondo”, expuso al dirigirse a las y los asistentes de la celebración.

Durante la ceremonia se proyectó un video conmemorativo que recuperó momentos y testimonios de la historia del Fondo de Empresas.

También fue entregado un reconocimiento a María Gloria Martínez Morales por sus 33 años de servicio. Asimismo, la Xalli Big Band y Espectáculo Jarocho ofrecieron al público una presentación artística.

Al acto también asistieron la presidenta de la Junta de Gobierno de la UV, Diana Folger Pérez Staples; el director de la Fundación UV, Facundo Pacheco Rojas; el exgerente general del Fondo, Antonio Eduardo Lagunes Álvarez, funcionarios, funcionarias, personal, estudiantes y demás integrantes de la comunidad universitaria.