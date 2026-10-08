Reconoce UV historia y compromiso de FCAS al celebrar sus 30 años de trayectoria

octubre 8, 2026

La Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales (FCAS), región Xalapa, celebró 30 años de historia, compromiso social y comunidad con la develación de una placa conmemorativa en un evento encabezado por el rector de la Universidad Veracruzana (UV), Martín Aguilar Sánchez, en la Sala Anexa de Tlaqná, Centro Cultural.

Ante comunidad universitaria de esta entidad académica, en su mensaje, el Rector enfatizó la contribución de la FCAS a distintos ámbitos de la sociedad y reconoció la labor de quienes han hecho posible tres décadas de trabajo y crecimiento.

Autoridades universitarias y de la FCAS participaron en la develación de la placa conmemorativa

“Cada generación ha contribuido a consolidar una comunidad que aprende de su experiencia y se prepara para nuevos retos. La placa que hoy develaremos dejará constancia de este aniversario y de quienes han contribuido a construir la Facultad, que también anime a su comunidad a seguir formando profesionales comprometidos y comprometidas con su entorno y a mantener vivo el diálogo entre el conocimiento universitario y las necesidades sociales”, indicó.

Detalló que actualmente las licenciaturas en Administración de Negocios Internacionales; Desarrollo del Talento Humano en las Organizaciones; Publicidad y Relaciones Públicas; Ciencias Políticas y Gestión Pública y la Maestría en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones ofertadas en la Facultad responden a necesidades concretas del entorno, cuyo desarrollo ha requerido actualizar planes de estudio y trabajo colegiado.

El rector Martín Aguilar Sánchez reconoció las aportaciones de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales a distintos ámbitos

“En este esfuerzo las y los estudiantes ocupan un lugar central, ustedes dan sentido a cada programa cuando llevan lo aprendido a sus prácticas, al servicio social y a los proyectos de vinculación. La facultad también se renueva con sus inquietudes, su trabajo y sus aspiraciones. A quienes han construido esta historia: personal académico, trabajadores, trabajadoras, egresadas, egresados, estudiantes y autoridades, expreso mi reconocimiento”, dijo.

Por su parte, el director de FCAS, Eric Abad Espíndola, resaltó que 30 años representan una historia construida con trabajo, conocimiento, entrega, pero sobre todo el esfuerzo de muchas generaciones que continúan forjando una comunidad viva, diversa y comprometida.

Eric Abad Espíndola, director de la entidad académica, destacó el trabajo de las generaciones que han construido la historia de la facultad

“Hoy, antes que todo, queremos mirar a nuestros orígenes, a quienes tuvieron la visión de imaginar esta facultad y la determinación de hacerla realidad. Lo que hoy celebramos no habría sido posible sin quienes estuvieron al principio y sin quienes a lo largo de estos años dedicaron conocimiento, su tiempo y su vocación a construir esta institución”, expresó.

El director del Área Académica Económico Administrativa, Luis Gerardo Montané Jiménez, apuntó que más allá de transmitir conocimientos, enseñar significa acompañar, orientar, inspirar y muchas veces despertar en las y los estudiantes la confianza necesaria para descubrir todo lo que son capaces de realizar, por ello agradeció al personal académico, administrativo y de apoyo por su labor cotidiana y a los estudiantes por ser el presente y futuro de la facultad.

La comunidad estudiantil ocupa un lugar central en el desarrollo de los programas educativos de FCAS

“Queridos estudiantes, estudien para aprender, pero también para comprender, para innovar, para servir, para alcanzar sus metas, pero sin olvidar nunca el compromiso que tenemos con la sociedad. Al llegar a estos primeros 30 años debemos sentir mucho orgullo, también asumir una gran responsabilidad porque celebrar el pasado no significa detenernos, sino preguntarnos qué vamos a construir para el futuro”, señaló.

La placa conmemorativa deja constancia de tres décadas de historia y trabajo de la FCAS región Xalapa

Asistieron a la celebración funcionarios, funcionarias, estudiantes, académicos, académicas, personal administrativo y operativo y demás integrantes de la comunidad UV quienes recordaron que la entidad académica fue fundada en 1996 con una matrícula de 100 estudiantes distribuidos en tres PE: Administración de Negocios Internacionales; Relaciones Industriales y Publicidad y Relaciones Públicas para dar paso a 30 años de avances.