noviembre 23, 2026

23/11/2026, Xalapa, Ver.- Por su dedicación y compromiso al combinar una preparación física de alto rendimiento con el estudio de su carrera universitaria, la Universidad Veracruzana (UV) entregó estímulos al Desempeño Deportivo 2026 a 325 estudiantes deportistas y sus entrenadores y entrenadoras, cuya actuación fue sobresaliente en los Campeonatos Nacionales Universitarios de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 2026 y demás gestas deportivas celebradas este año.

Durante la ceremonia, realizada en el auditorio del Museo de Antropología de Xalapa (MAX), el rector Martín Aguilar Sánchez reconoció el esfuerzo que implica atender las exigencias académicas y deportivas, así como las horas de entrenamiento, los sacrificios personales y la capacidad de sobreponerse a lesiones y derrotas.

“Ustedes recorren dos caminos que demandan constancia y compromiso: como estudiantes que se preparan para ejercer una profesión y como deportistas que representan con orgullo a nuestra institución. Esa doble condición merece nuestro reconocimiento y respaldo”, expuso.

El Rector reconoció el esfuerzo de quienes combinan sus responsabilidades académicas con el deporte de alto rendimiento

Destacó que el deporte constituye un espacio privilegiado para la formación integral, en el que convergen el pensamiento, las capacidades físicas y las emociones, por lo que uno de los desafíos de la universidad del siglo XXI es tender puentes entre los distintos saberes y comprender al ser humano en su complejidad.

En ese sentido, señaló que el Programa de Trabajo 2025-2029 “Por una transformación integral hacia la excelencia”, incorpora la salud y el deporte como temas transversales de la vida universitaria, y reiteró el compromiso de fortalecer las condiciones para el desarrollo de esta actividad.

“Durante 2026, la Universidad Veracruzana tuvo una participación sobresaliente en los campeonatos nacionales universitarios de la ANUIES, nuestra delegación integrada por estudiantes de las cinco regiones universitarias compitió en 27 disciplinas y alcanzó el octavo lugar nacional por puntaje”, indicó.

Grecia Belem Hernández Padrón agradeció el reconocimiento a nombre de las y los deportistas galardonados durante la ceremonia

Entre los logros individuales mencionó el de Grecia Belem Hernández Padrón, estudiante de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones, región Veracruz, quien obtuvo tres medallas de oro y una de bronce en Natación en el Campeonato ANUIES 2026, así como el equipo varonil de básquetbol Halcones UV que se coronó campeón de la segunda división de la Liga de la Asociación de Básquetbol Estudiantil (ABE) y consiguió su ascenso a la División 1, junto con su entrenador, Néstor Otilio Hernández Flores.

“Estos resultados nos llenan de satisfacción y nos comprometen a seguir fortaleciendo las condiciones para el desarrollo del deporte universitario. La excelencia que hoy reconocemos encuentra su expresión más profunda en la capacidad de superarse, aprender de los demás y contribuir con el propio esfuerzo a una comunidad”, dijo.

En representación de las y los galardonados, Grecia Belem Hernández Padrón expresó que este reconocimiento celebra no solo las medallas y los resultados, sino también la disciplina, perseverancia y pasión con que representan a la UV.

La titular de DADUV, Amairani Alonso Vega, recordó que la UV contó con la participación de 392 estudiantes y 53 entrenadores, entrenadoras e integrantes del equipo multidisciplinario de las cinco regiones

Apuntó que combinar las responsabilidades escolares con el entrenamiento requiere organización y constancia, y agradeció a quienes han acompañado su desarrollo deportivo.

“Ser estudiante y deportista implica asumir grandes retos, pero también nos brinda experiencias, aprendizajes, satisfacciones que nos acompañarán toda a vida. Gracias por reconocer nuestro esfuerzo y por continuar impulsando el deporte como parte de nuestra formación integral. Este reconocimiento nos llena de orgullo, pero también nos compromete a seguir dando lo mejor de nosotros”, expresó.

Por su parte, la directora de Actividades Deportivas (DADUV), Amairani Alonso Vega, recordó que la UV contó con la participación de 392 estudiantes y 53 entrenadores, entrenadoras e integrantes del equipo multidisciplinario de las cinco regiones, cuyo trabajo permitió posicionar a la UV entre las mejores 10 instituciones del país.

Autoridades universitarias reconocieron la disciplina y perseverancia de quienes representan a la UV en distintas disciplinas deportivas

“Hoy reconocemos a quienes gracias a su desempeño y resultados deportivos se han hecho acreedores a esta distinción que representa mucho más que un estímulo económico, es una manera de valorar su dedicación y el esfuerzo que realizan para combinar su formación académica con las exigencias del deporte de alto rendimiento”, dijo.

Reiteró el compromiso de la dependencia de fortalecer el deporte universitario, generar mayores oportunidades y acompañar el desarrollo de los equipos representativos y también reconoció la entrega de las y los entrenadores, no solo en la formación de deportistas, sino de personas.

“Agradezco especialmente a nuestro Rector y a las autoridades por su respaldo y compromiso con el deporte que hacen posible seguir reconociendo e impulsando el talento de nuestras y nuestros estudiantes”, aseguró.

Las y los entrenadores fueron reconocidos por su entrega al compartir sus conocimiento y experiencia

Cabe mencionar que los campeonatos nacionales universitarios ANUIES 2026 se desarrollaron en Coahuila, México, Nuevo León, Jalisco, Puebla y Ciudad de México del 24 de abril al 24 de mayo; el Campeonato Nacional de segunda división de la ABE, del 11 al 22 de abril con sede en la Universidad Americana de Puebla (UAMP) en Teziutlán, Puebla y la temporada 2026 de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA), liga mayor, se realizó durante agosto y septiembre.

Los estímulos fueron asignados en las categorías de Halcón dorado, para quienes obtuvieron medalla de oro; Halcón plateado, medalla de plata; Halcón de bronce, medalla de bronce; Halcón destacado y Halcón, para quienes recibieron del cuarto lugar en adelante.

A la ceremonia asistieron el secretario Académico, Arturo Aguilar Ye; y las secretarias de Administración y Finanzas y de Desarrollo Institucional, Lizbeth Viveros Cancino y Yolanda González Molohua, respectivamente; las y los directores de Áreas Académicas; las y los vicerrectores de las regiones Coatzacoalcos – Minatitlán, Georgina Hernández Ríos; Veracruz, Jorge Genaro Vicente Martínez; Orizaba – Córdoba, Mario Roberto Bernabé Guapillo Vargas y Poza Rica – Tuxpan, Liliana Cuervo López (vía remota); el coordinador universitario de Atención Estudiantil, León Felipe Beltrán Guerra, funcionarios, funcionarias, así como las y los galardonados y demás integrantes de la comunidad universitaria.