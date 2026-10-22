UV impulsa la internacionalización sin salir del aula 

octubre 21, 2026

“La internacionalización de la educación superior amplía las oportunidades de formación de los estudiantes sin que tengan que viajar al extranjero, mediante proyectos en línea que les permiten interactuar con jóvenes de otros países, conocer distintas culturas y prepararse para un mercado laboral globalizado”, afirmó Verónica Rodríguez Luna, coordinadora del programa Aprendizaje Colaborativo Internacional en Línea (COIL) de la Universidad Veracruzana (UV).

La especialista impartió una conferencia magistral en el marco de “VINCULA FIUV 2026: Un espacio para construir alianzas”, iniciativa que se llevó a cabo en el Auditorio “Jesús Morales Fernández” de la Unidad de Humanidades, impulsada por la Facultad de Idiomas y la Dirección General de Vinculación.

El evento tuvo por objetivo consolidar alianzas que permitan aprovechar el conocimiento generado en la universidad y convertirlo en oportunidades de colaboración con impacto social y profesional.

La inauguración fue realizada por autoridades universitarias

En el acto inaugural estuvieron Felipe Javier Galán López, director general del Área Académica de Humanidades, y Raymundo Arcos Hernández, titular de la Facultad de Idiomas.

Además de Serafín Flores de la Cruz, director general de Vinculación, y Claudia María Hernández Rincón, jefa del Departamento de Vinculación con el Sector Productivo.

Galán López destacó la importancia de fortalecer la relación entre la universidad, los sectores productivos y las organizaciones para facilitar la transición de los estudiantes al mercado laboral.

A su vez, Arcos Hernández, comentó que el programa busca acercar la formación a escenarios profesionales reales, con el fin de que los alumnos desarrollen experiencia y competencias en ámbitos como la traducción, la enseñanza, la mediación lingüística y la comunicación intercultural.

Galán López destacó la importancia de fortalecer la relación entre la universidad, los sectores productivos y las organizaciones

Internacionalización sin fronteras

En su participación, Rodríguez Luna mencionó que la internacionalización en casa contribuye a democratizar el acceso a experiencias educativas globales, al reducir las barreras económicas y académicas que limitan la movilidad estudiantil.

“Mediante esta modalidad, los universitarios pueden colaborar con jóvenes de otras regiones del mundo sin necesidad de trasladarse físicamente a otro país”, precisó.

La docente comentó que plataformas digitales como Eminus, Teams y Blackboard facilitan experiencias de aprendizaje y han permitido conectar a alumnos de la UV con sus pares de los cinco continentes.

Estas herramientas cobran especial relevancia en la UV, institución con más de 80 mil estudiantes, porque amplían el alcance de la internacionalización y generan oportunidades de colaboración a quienes no tienen los recursos económicos o las condiciones académicas para participar en intercambios presenciales.

Raymundo Arcos instó a acercar la formación académica a escenarios profesionales reales

Rodríguez Luna afirmó que alumnos de esta casa de estudios cuentan con conocimientos disciplinares competitivos para colaborar con sus pares de otros países, aunque es necesario fortalecer sus habilidades blandas.

Entre ellas se encuentran la resiliencia, la comunicación intercultural y la disposición para interactuar con personas de otras culturas, incluso cuando existen limitaciones en el dominio de una lengua extranjera.

La especialista enfatizó que las instituciones de educación superior deben impulsar estas competencias, cada vez más valoradas por los empleadores, para que los egresados puedan aprovechar las oportunidades de colaboración y desarrollo profesional en un entorno internacional.