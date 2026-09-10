Cendhiu brinda apoyo emocional a la comunidad UV en la región Poza Rica

septiembre 9, 2026

Poza Rica, Ver.- Aunque las solicitudes formales de atención psicológica entre estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV) de la región Poza Rica-Tuxpan han disminuido al inicio del actual periodo escolar, especialistas advierten que persisten señales de alerta, principalmente relacionadas con ansiedad, dificultades para regular las emociones y pedir ayuda.

Jessica Torres Juárez, coordinadora regional del Programa Universitario de Educación Inclusiva (PUEI), explicó que durante el semestre febrero-julio del presente año un total de 124 estudiantes de diferentes programas educativos recibieron acompañamiento y seguimiento por parte del Centro para el Desarrollo Humano e Integral para los Universitarios (Cendhiu).

La entrevistada expuso que históricamente las solicitudes de atención tienden a disminuir durante las primeras semanas del semestre y aumentan hacia octubre y noviembre, cuando crecen las cargas académicas y se aproxima el cierre del periodo escolar.

Sin embargo, desde el inicio del presente periodo, en agosto 2026, se ha observado un comportamiento distinto: hay menos solicitudes mediante correo electrónico, pero se han incrementado los casos que requieren atención inmediata por crisis dentro de las facultades.

“Desde el primer día de clases hemos tenido tres o cuatro atenciones por crisis”; entre los casos registrados se encontraban estudiantes con ataques de ansiedad, hiperventilación, dificultades para regular la respiración y estados emocionales complicados, señaló.

El Centro Centinela, pasantes y académicos de la Facultad de Psicología atienden a los solicitantes de los servicios de educación integral y salud mental

Dificultad para pedir ayuda

Jessica Torres Juárez consideró que la reducción en las solicitudes no necesariamente significa que hayan disminuido los problemas de salud mental; por el contrario, identificó una dificultad cada vez más evidente entre los jóvenes de nuevo ingreso para reconocer que necesitan apoyo y solicitarlo oportunamente.

Comentó que existen deficiencias en habilidades sociales y humanas que dificultan acercarse a los enlaces del Cendhiu o a personal especializado.

“Los estudiantes están conteniendo mucho y explotan en el lugar donde pasan la mayor parte del día, que son las facultades”; algunas de las razones que manifiestan al ser atendidos son el temor a molestar, a ser considerados vulnerables o a que otras personas sepan que necesitan ayuda.

En este sentido, señaló que algunos jóvenes intentan afrontar por sí mismos situaciones para las cuales todavía no cuentan con las herramientas necesarias, por lo que los problemas pueden acumularse hasta desencadenar una crisis.

Los efectos de la pandemia todavía son visibles

La especialista también destacó que las nuevas generaciones que ingresan a la universidad presentan características particulares derivadas, en parte, de las experiencias vividas durante la pandemia de COVID-19.

Expresó que durante la secundaria y preparatoria varios estudiantes atravesaron periodos fundamentales para el desarrollo de habilidades sociales, comunicación interpersonal y autonomía, pero que las restricciones sanitarias limitaron esas experiencias.

Se realizan diversas actividades en las facultades de la región Poza Rica-Tuxpan

Actualmente, en algunos jóvenes es notoria la necesidad de contar con una mayor sobreprotección y acompañamiento constante, así como dificultades para comunicar y enfrentar situaciones adversas, mencionó.

Por ello, consideró necesario que la formación universitaria no se limite a los conocimientos académicos, sino que también fortalezca las habilidades para la vida: autonomía, responsabilidad, regulación emocional, capacidad para relacionarse y, especialmente, saber cuándo y cómo pedir ayuda.

Preparan talleres preventivos en las facultades

Torres Juárez informó que, ante este panorama, el PUEI prepara una estrategia para acercar los servicios directamente a los estudiantes; a partir de mediados de septiembre en las facultades comenzarán actividades enfocadas en la prevención del suicidio, y posteriormente en temas como manejo de emociones, ansiedad y estrés.

También se contempla la creación y fortalecimiento de grupos de ayuda mutua, con la participación de pasantes, colaboradores y voluntarios de la Facultad de Psicología.

En este sentido, destacó que la estrategia busca que los estudiantes no esperen hasta encontrarse en una situación crítica para recibir orientación.

Jessica Torres Juárez, coordinadora regional del PUEI, mencionó que aun cuando a principios del semestre baja la demanda del servicio, se atienden crisis entre la población estudiantil

Problemas distintos según el área de estudios

Jessica Torres Juárez dijo que la problemática no se presenta de la misma manera en todos los programas educativos: en las áreas de Ciencias de la Salud y Humanidades son frecuentes las situaciones relacionadas con ansiedad, depresión y regulación emocional; en las áreas Técnica, Económico-Administrativa y Ciencias Biológicas y Agropecuarias —que tienen una importante presencia de estudiantes foráneos—, cobra mayor relevancia sentimientos de soledad y abandono, así como problemas relacionados con adicciones.

Puntualizó que también se han detectado situaciones vinculadas con experiencias de abuso, particularmente cuando los jóvenes llegan a nuevos contextos y comienzan a identificar como problemáticas algunas conductas que anteriormente consideraban normales; ante esto, el PUEI busca adaptar las acciones de prevención y atención a las características de cada comunidad estudiantil.

Jessica Torres sostuvo que el reto consiste en acercar los servicios a los jóvenes, fortalecer sus habilidades para la vida y generar una cultura en la que pedir ayuda sea visto como una herramienta de autocuidado y no como una muestra de vulnerabilidad.